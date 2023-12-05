С чего начать изучение трудоустройства иностранцев?

Как отказаться от статуса ИП?

Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.