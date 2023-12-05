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Красный уголок бухгалтера

С чего начать изучение трудоустройства иностранцев?

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудоустройства иностранцев (Узбекистан, Киргизия) . Любые советы и рекомендации🙏 спасибо!
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Маша

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    С чего начать изучение трудоустройства иностранцев?

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудоустройства иностранцев (Узбекистан, Киргизия) . Любые советы и рекомендации🙏 спасибо!

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