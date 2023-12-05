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Красный уголок бухгалтера

Почему взаиморасчеты по ОСВ не закрываются?

Здравствуйте, подскажите, в чем может быть причина, если всё первичные документы с вайлдберисс внесены в 1С, а взаиморасчеты по ОСВ не закрываются? И с отчётом не сходятся.
5

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дмитрий

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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