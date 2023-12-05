Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дмитрий
Почему взаиморасчеты по ОСВ не закрываются?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дмитрий
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня фото елки!
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Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, руководитель открыл фирму в Гонконге.
Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.
Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.
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