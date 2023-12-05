Как уволить сотрудника перед закрытием ИП?

Здравствуйте. У меня такая ситуация. ИП хочет прекратить деятельность и закрыть ИП. На нем числится сотрудник, который сначала ушёл на больничный (предоставлен не был), потом просто прогуливал, потом сообщил, что больше на работу не выйдет, но и заявление не написал. Как его уволить?