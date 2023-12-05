Подавать одно заявление на патент с 1 января и в нем указывать обе точки? Добрый день! Клиент срочно открывает дополнительную розничную точку. Не знаю, когда точно он это решил, но меня только оповестил. Уже поздно ведь писать в налоговую об открытии дополнительной точки и добавлении в патент? Остается доход с новой точки облагать УСН до конца месяца, правильно мыслю? Комментировать 26 11

И получается у него точки с нового года будут одна в Истринском районе, а вторая в Одинцовском районе, но обе в Московской области находятся. Региональный закон один. Получается я подаю одно заявление на патент с 1 января, и в этом же заявлении указываю обе точки? Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария Палик