Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga
Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Добрый день. Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023. 1С берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо
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