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Красный уголок бухгалтера

Как подавать справку об отсутствии транспортных средств на балансе организации в военкомат?

Здравствуйте. Военкомат требует справку об отсутствии транспортных средств на балансе организации. Кто подавал такую? Ее где-то нужно заказывать? Или можно составить в простой письменной форме с печатью организации?
35

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 7 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    любопытный вопрос, посмотрела СПС: Из пункта 26 (указ №1175) Положения следует, что информация о наличии и техническом состоянии транспортных средств представляется организациями по запросам военных комиссариатов (органов военного управления). 

    Полагаем, что при поступлении запроса в нем будет указано, какую именно информацию необходимо представить, куда, в какие сроки, в каком виде (по какой форме). Специально утвержденных на федеральном уровне образцов (форм) представления информации нет.

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