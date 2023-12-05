Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия.
Как подавать справку об отсутствии транспортных средств на балансе организации в военкомат?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия.
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
любопытный вопрос, посмотрела СПС: Из пункта 26 (указ №1175) Положения следует, что информация о наличии и техническом состоянии транспортных средств представляется организациями по запросам военных комиссариатов (органов военного управления).
Полагаем, что при поступлении запроса в нем будет указано, какую именно информацию необходимо представить, куда, в какие сроки, в каком виде (по какой форме). Специально утвержденных на федеральном уровне образцов (форм) представления информации нет.