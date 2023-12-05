Как подавать справку об отсутствии транспортных средств на балансе организации в военкомат?

Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов

Брокер Цифра решил отличиться от всех других брокеров и выдал не список лучших акций, а целых три списка акций в зависимости от риск-профиля. Кроме акций в портфеле могут быть и другие активы, например, облигации и золото. Чем выше риск-профиль, тем акций больше — но это классика, а что там по подборкам?