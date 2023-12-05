Получат ли клиенты вычет по НДС, если ИП использует НПД, вместо ОСНО?

Оказывается, что он забыл, что вставал на учет как самозанятый... А я не проверила. Как быть сейчас с НДС? Смогут поставить на вычет наши клиенты этот НДС или нет?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Zamira Zesoeva.
Оказывается, что он забыл, что вставал на учет как самозанятый... А я не проверила. Как быть сейчас с НДС? Смогут поставить на вычет наши клиенты этот НДС или нет?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Zamira Zesoeva.
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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