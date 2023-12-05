Получат ли клиенты вычет по НДС, если ИП использует НПД, вместо ОСНО? Здравствуйте! Столкнулась с проблемой такой. Пришел ИП ко мне на общей системе. Были продажи, были покупки. Все сделали, подали. Захожу сейчас в личный кабинет налоговой и вижу, что у него стоит система НПД, вместо ОСНО.

Оказывается, что он забыл, что вставал на учет как самозанятый... А я не проверила. Как быть сейчас с НДС? Смогут поставить на вычет наши клиенты этот НДС или нет? Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Zamira Zesoeva.