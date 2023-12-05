Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый налоговый период? Добрый день! Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый закрытый период (мы ИП на УСН доходы, мы исполнитель), дату акта поставить текущую декабрь 2023 г., а в наименовании услуг указать «услуги такие-то за 2021 год»?

Мы работали по оферте, которой акты были не предусмотрены. Но заказчик, не знаю зачем, вернулся спустя 2 года и просит выдать ему акты, которых не было. Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна Пономарева.