Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый налоговый период?

Мы работали по оферте, которой акты были не предусмотрены. Но заказчик, не знаю зачем, вернулся спустя 2 года и просит выдать ему акты, которых не было.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна Пономарева.
Мы работали по оферте, которой акты были не предусмотрены. Но заказчик, не знаю зачем, вернулся спустя 2 года и просит выдать ему акты, которых не было.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна Пономарева.
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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