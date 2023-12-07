Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия Эйхгорн
Должна ли налоговая вернуть всю сумму за патент?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия Эйхгорн
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Банк не считает, что предложение клиентам оформить продукты у своего страховщика нарушает антимонопольное законодательство.
В Думе предложили ввести мораторий на утильсбор для авто. Россияне не могут зарегистрировать ввезенные личные автомобили.
С 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ и справка к ней (бывшая 2-НДФЛ).
Цифровые технологии должны применяться в судебном производстве, поэтому на Госуслугах предложили внедрить технологию, которая позволит онлайн подавать документы в суд.
Национализация будет «единственным выходом» для компании «Балтика». Так считает ее президент. После отзыва лицензионных соглашений с Carlsberg предприятие может потерять 50% доходов.
ИП патент с января 2023 оплачен полностью год, в октябре слетает с патента, налоговая должна вернуть всю сумму патента ?
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К нам часто обращаются с проблемой — запустили контекстную рекламу, а она не работает. Рекламные бюджеты сливаются, заявки отсутствуют (в некоторых случаях их мало и они дорогие). В общем, реклама не окупается, поставленные KPI не достигаются. Почему контекст не работает? А главное — как это исправить, чтобы заявки наконец пошли?
Президент подписал 8 ноября 2023 года Указ № 844, согласно которому российские инвесторы вправе реализовать заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Сумма выкупа не должна превышать 100 тыс. руб. на человека. Расскажем подробно о других условиях совершения сделки.
В короткой инструкции разберем, что такое регистры и для чего они нужны.
Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерк» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Сегодня подарки получат все участники! Какие? Узнаете вечером.
Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.
Два примера работы с упаковкой, которые позволяют снизить себестоимость и увеличить продажи.
Если вы решили сменить режим налогообложения, до конца года нужно подать уведомления. Кроме подачи уведомления, нужно подготовиться к самой смене режима. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы она прошла максимально гладко.
Финансовая модель — это структурированный набор показателей, который позволяет предсказывать выручку, прибыль и изменения внутри бизнеса. С помощью инструмента пользователь может понять, как изменение вводных данных влияют на финансовый результат компании.
Банкам обнулят комиссию за обработку платежей, которые совершают пользователи на портале Госуслуги.
В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.
Всем привет! По НПД (самозанятый) чеки если пробить задним числом сейчас — 3, 4квартал 2023 года, штрафы большие по факту, кто сталкивался или не трогают? По закону 20% от суммы, по факту, подскажите, кто сталкивался?
Нам всем, полагаю, уже изрядно надоели звонки из «службы безопасности банка», «майоров/оперуполномоченных» и иных прочих- разных «очень сильно компетентных лиц системы МВД». Наконец- то пытаются навести с этими вопросами (незаконная передача персональных сведений/ данных) порядок.
Сумма налога, сбора исчисляется в полных рублях.
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