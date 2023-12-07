Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate
Как должен выставлять чеки самозанятый: один раз на всю сумму или за каждую оплату отдельно?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Военкоматы смогут получать информацию о военнообязанных у других государственных ведомств через реестр. Если работодатель не подал вовремя информацию о своих сотрудников, то это станет поводом для проверок и штрафов.
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Впереди новогодние «каникулы», которые продлятся с 29 декабря по 8 января. Но кто-то все равно проведет эти дни на работе. Рассказали, что нужно сделать работодателю, чтобы привлечь сотрудников работать в выходные или праздничные дни.
При выплате дохода физлицу организация выступает в роли налогового агента, когда речь идет об услугах или работах. По доходам от продажи имущества – другие правила.
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