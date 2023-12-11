Как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

У нас на «Клерке» у всех котозависимость. Да, мы очень любим котиков и поэтому часто добавляем их в свою рекламу. Решили узнать ваше мнение, как вы к такой рекламе относитесь. А заодно просим вас выбрать лучшую которекламу «Клерка».