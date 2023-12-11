Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Как найти, где зависли деньги?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии2
Борис МальцевфаундерКлерк
Да.... Дожили
Вилен Гарбузов
Добрый вечер! Для начала можно попросить поставщиков прислать Свифт подтверждающий возврат предоплаты. Если все же они действительно вернули, то можно написать официальное письмо в банк и приложить этот Свифт для расследования. Ну и далее обратиться в обслуживающий банк для дальнейших действий. Возможно, возврат примет другой банк не обслуживающий Вас, но для этого скорее всего придётся вновь договариваться с поставщиками, потому как если банк под санкциями то логично что деньги вернуться обратно поставщику на счёт !
Касаемо банка можете попробовать Commerzbank, но тут ещё нужно понимать что сумма может вовсе не вся прийти так как банки корр.снимут комиссию