Как найти, где зависли деньги?

Здравствуйте. Может кто посоветует, с чего начать. Канадские поставщики вернули нам в октябре предоплату за товар в долларах на валютный счет в нашем банке. Наш банк под санкциями, деньги не принимает и отследить перевод не имеет возможности. Как найти, где зависли деньги? Может кто знает, есть ли банки, принимающие входящие переводы из Канады?