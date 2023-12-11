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Красный уголок бухгалтера

Как найти, где зависли деньги?

Здравствуйте. Может кто посоветует, с чего начать. Канадские поставщики вернули нам в октябре предоплату за товар в долларах на валютный счет в нашем банке. Наш банк под санкциями, деньги не принимает и отследить перевод не имеет возможности. Как найти, где зависли деньги? Может кто знает, есть ли банки, принимающие входящие переводы из Канады?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Да.... Дожили 

  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов 1 час

    Вилен Гарбузов

    Добрый вечер! Для начала можно попросить поставщиков прислать Свифт подтверждающий возврат предоплаты. Если все же они действительно вернули, то можно написать официальное письмо в банк и приложить этот Свифт для расследования. Ну и далее обратиться в обслуживающий банк для дальнейших действий. Возможно, возврат примет другой банк не обслуживающий Вас, но для этого скорее всего придётся вновь договариваться с поставщиками, потому как если банк под санкциями то логично что деньги вернуться обратно поставщику на счёт !

    Касаемо банка можете попробовать Commerzbank, но тут ещё нужно понимать что сумма может вовсе не вся прийти так как банки корр.снимут комиссию

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Сергей_Рязанов

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как найти, где зависли деньги?

Здравствуйте. Может кто посоветует, с чего начать. Канадские поставщики вернули нам в октябре предоплату за товар в долларах на валютный счет в нашем банке. Наш банк под санкциями, деньги не принимает и отследить перевод не имеет возможности. Как найти, где зависли деньги? Может кто знает, есть ли банки, принимающие входящие переводы из Канады?

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