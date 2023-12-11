Проблемы с извещением, где посмотреть в чем проблема? Добрый день. Прошу помощи🙏 У сотрудника больничный по БиР. Наши действия были такие: запросили листок нетрудоспособности, заполнили часть больничного работодателем, потом в запросе от ФСС заполнили ответ проверки, подтверждения проактивной выплаты страх обеспечения с реквизитами куда перевести деньги, все это отправляли через Такском.

Через три дня сделали запрос статуса выплаты — направлено извещение о предоставлении доп. данных. Но никаких извещение не приходило. Что может быть не так и где посмотреть можно чего им не хватает Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna