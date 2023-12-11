Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Что грозит организации, которая не будет вставать на воинский учет?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Пока законодатель стремительно вносит изменения в нормативные акты, бухгалтеры и кадровики пьют валидол, пытаясь во всем разобраться. Собрали подборку полезных материалов по кадровым и зарплатным вопросам. Пользуйтесь.
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Добрый день, коллеги! Может среди Вас есть кадровики. Вопрос вот в чем: а что будет организации , которая не будет вставать на воинский учет? Что ей грозит? Штрафы и т.д.
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Здравствуйте! Может кто объяснить, почему после имущественного налога Сумма на сальдо ЕНС осталась такой же? Была 205т.р, так и и остались. Хотя по уведомлению оплата налога доллар быть на 97т.р.
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