4 вопроса к IT-компаниям

Я его не видела и так и не смогла получить возможность его посмотреть. Сейчас в Телеграм-канале Минцифры через чат-бот проверила по ИНН: написано, что согласие было подано неверно или его срок истек. И предлагается подать новое.
Хотела спросить: подавали в августе 2022 года.
Если согласие неверное или срок его действия истек, почему тогда аккредитацию до сих пор не отозвали?
И можно ли сейчас подать бессрочное согласие?
И с какого года его тогда оформить?
Я же не знаю, было ли подано неверно или срок истек в 2023 году. Если про нас не вспоминают и ничего не предпринимают, каковы шансы лишиться аккредитации?
Благодарна за помощь заранее.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Седельникова
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
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