Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
При превышении лимита правило минимального налога для УСН продолжит действовать?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.
Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.
Рассмотрение вопроса о возможности оформления документов для продажи новогодних подарков юридическим лицам индивидуальным предпринимателем на патенте и налоговые последствия таких операций.
Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 8 декабря.
Совершенно понятным и оправданным является желание налогоплательщика избежать проблем с налоговой инспекцией, не дожидаясь их возникновения.
Виртуальные кассы! Товарищи, кто работал с виртуальными кассами? Что это вообще такое?
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, что то не могу сообразить. Кто работает с УСН. Дано УСН Д-Р. Если в 4 кв будет превышение лимита и переход на повышенную ставку налога 20%, правило минимального налога для УСН продолжит действовать?
Подскажите пожалуйста по больничному листу. В предыдущих годах работала на многих местах работы + несколько лет по совместительству (и продолжаю работать) у одного и того же работодателя В. Сейчас устроилась на основное место работы в А и сразу же заболела.
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.
Физические лица, которые обслуживаются в Сбербанке, смогут проводить операции с ЦФА. Раньше это могли делать только юридические лица.
Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Седьмой месяц позади, погнали смотреть.
Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.
Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.
Частенько бизнес при проведении налоговой проверки сталкивается с необходимостью доказывать деловую цель сделки. Возникают вопросы: «как защитить сделку»?
Пользователи портала Госуслуги могут проводить сделки по покупке автомобиля через аккредитив. Банк заморозит нужную сумму на специальном счете, а продавец получит деньги после подтверждения регистрации в ГИБДД.
Поставщики услуг смогут быстро выставлять электронные счета заказчикам с помощью платежной системы «Мир». До конца июля 2024 года сервис будет бесплатным для банков.
До 17 декабря 2023 года, согласно статье 123 ТК, предприятия должны разработать и утвердить график отпусков для своих сотрудников на 2024 год. Расскажем, как правильно составить такой график и какие факторы нужно учесть.
За задержку зарплаты сотрудника полагается компенсация. И платить ее надо независимо от наличия вины работодателя.
Комментарии