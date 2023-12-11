При превышении лимита правило минимального налога для УСН продолжит действовать?

Совместительство и больничный лист

Подскажите пожалуйста по больничному листу. В предыдущих годах работала на многих местах работы + несколько лет по совместительству (и продолжаю работать) у одного и того же работодателя В. Сейчас устроилась на основное место работы в А и сразу же заболела.