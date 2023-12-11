Как исправить свою ошибку в уплате НДФЛ?

Как бухгалтеру работать из дома в 1С

Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С.