Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя veronika
Как выплачивать премию годовую в декабре?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя veronika
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сдавать электронные сведения индивидуального (персонифицированного учета) в СФР надо будет по новым правилам.
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