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Красный уголок бухгалтера

Как выплачивать премию годовую в декабре?

Добрый день, подскажите, как обычно выплачивают поемию годовую в декабре, добавляя по частям в авансы или 29 числом всю премию сразу работнмкам выплатить?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя veronika

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Как выплачивать премию годовую в декабре?

    Добрый день, подскажите, как обычно выплачивают поемию годовую в декабре, добавляя по частям в авансы или 29 числом всю премию сразу работнмкам выплатить?

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