Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Когда можно подавать заявление на патент?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Ozon и Wildberries уже давно конкурируют за место e-com площадки №1 в России, оставив далеко позади все отдельные интернет-магазины. Если вы хотите строить бизнес в сфере электронной коммерции, проще и быстрее будет заработать именно на маркетплейсах.
Это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП.
Конституционный суд защитил право работников на компенсацию за работу в выходные.
Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024. Если у вас УСН «доходы», то можно уплатить их 9 января и учесть для УСН в 2023 году, если УСН «доходы минус расходы», то для учета их в 2023 году уплата тоже должна пройти в 2023 году.
Предприниматели и самозанятые получат право добровольно платить социальные взносы в размере 1,25 тысяч рублей в месяц. Тогда они смогут рассчитывать на выплаты по временной нетрудоспособности и по беременности.
Сопроводительные документы на товар (СНТ) – это ключевая стадия в процессе логистики. Они помогают гарантировать, что груз будет перемещён от отправителя к получателю правильно и безопасно. Сопроводительные документы создаются и сохраняются на всём пути передвижения товара, с момента его отправки до момента прибытия.
Сложно достичь успеха в одиночку. Для этого нужны люди: партнёры и хорошая команда. Но часто случается так, что бизнес разваливается из-за конфликта соучредителей. Однако есть рекомендации, с помощью которых этого можно избежать.
В жилых домах за три года хотят заменить 40 тысяч устаревших лифтов, но работа отстает от графиков. Поэтому Минстрой просит отменить НДС компаниям, которые занимаются обслуживанием лифтов при капитальном ремонте.
Всем доброго дня и с началом новой недели. Подскажите пожалуйста, кто-то уже подавал заявления на патент на 2024 год, Московская область и Москва? Не нашла, что закон меняется, или ещё подождать, может поменяют?
Определение целей является ключевым этапом в распределении временных и трудовых ресурсов, а также задач для эффективной работы предприятия. Разработка плана заключается в чётком определении необходимых действий, способов достижения целей, поиска решений текущих проблем и соблюдения сроков. Главная задача — не нанести ущерба деятельности компании.
Потребность в профессиональном росте — здоровое желание каждого специалиста. Равно как и желание гарантировать себе финансовую стабильность. Разбираемся, какие перспективы есть у профессии бухгалтера, благодаря которым можно вырасти профессионально и повысить свой доход.
Работодателям нужно подготовить и утвердить план работы по воинскому учету, а затем заверить этот документ в военкомате.
Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.
Согласие позволит быстро заполнять анкеты новым клиентам банков, страховых и других компаний.
Подготовьтесь к 2024 году и разберитесь что меняется в налогах и налоговом администрировании.
В этом году уже несколько раз менялись способы по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно.
Перечень обязательных требований, которые проверят трудовых инспекторы, уточнят.
Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel /2/
Разберем, как оплачивается работа в выходной и праздничный день для работников, как ее правильно оформить, и распространяются ли эти условия на самозанятых исполнителей.
Пить и курить в общественном месте нельзя. Но чтобы можно было наказать работника за нарушение, эту норму федерального закона надо прописать в локальных актах работодателя. И впаять дисциплинарное взыскание можно только за распитие алкоголя и курение в рабочее время.
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