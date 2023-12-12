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Красный уголок бухгалтера

Когда можно подавать заявление на патент?

Всем доброго дня и с началом новой недели. Подскажите пожалуйста, кто-то уже подавал заявления на патент на 2024 год, Московская область и Москва? Не нашла, что закон меняется, или ещё подождать, может поменяют?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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