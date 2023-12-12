Когда можно подавать заявление на патент?

Когда платить фиксированные взносы за 2023 год, чтобы уменьшить налог по УСН

Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024. Если у вас УСН «доходы», то можно уплатить их 9 января и учесть для УСН в 2023 году, если УСН «доходы минус расходы», то для учета их в 2023 году уплата тоже должна пройти в 2023 году.