Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса
Можно ли совмещать УСН и ПСН по одному виду деятельности в одном городе?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Меньше месяца остается до конца 2023 года. Бухгалтерам нужно готовиться к глобальным изменениям в работе: снова меняются сроки перечисления НДФЛ и правила отправки уведомлений, а еще обновят отчетность за работников.
Арбитражные управляющие получат право собирать информацию из государственных органов не только о самом фигуранте банкротного дела, но и о его родственниках. Это поможет быстрее находить имущество должника.
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
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Государственные и муниципальные предприятия из новых регионов могут получить мораторий на принудительное взыскание долгов.
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По-прежнему проводить сделки с рублем смогут пользователи платформы CommEX. Нужно подключить аккаунт к учетной записи на Binance.
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