В уведомлении по страховым взносам какие коды указывать?

Управление об уведомлениях при уплате страховых взносов в декабре 2023 года: уведомления по страховым взносам с учетом завершения финансового года необходимо представить.

За период начислений выплат с 01.11 по 30.11.2023 года — не позднее 08.12.2023 года, с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 13.12.2023 года. В уведомлении по страховым взносам за ноябрь месяц нужно указать код «34/02».

За период начислений выплат с 01.12 по 31.12.2023 года — уведомление предоставляется не позднее 25.12.2023 года, с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 26.12.2023 года. В уведомлении по страховым взносам за декабрь месяц нужно указать код «34/03».

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения