Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
Если ИП слетел с патента, то по этому же виду деятельности он может работать на УСН?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.
Прогнозы по повышению ключевой ставки за последние месяцы превратились в национальную забаву. Мы тоже в тренде и проводим опрос: будет ли повышение на ближайшем заседании.
Сейчас в форме 6-НДФЛ данные по налогу в разделах 1 и 2 разные. С 2024 года они будут равны. Речь идет о строках 020 и 160.
Разьберем, как отражать в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0: покупку за наличный и безналичный расчет мобильных телефонов, их ремонт и списание, учет аксессуаров и сим-карт, ежемесячные расходы на связь.
Добрый день, организация на УСН, арендуем муниципальное имущество. Ежемесячно оплачиваем арендную плату. Подскажите, пожалуйста, НДС нужно исчислять с ежемесячного платежа согласно расчету или с суммы которую мы по факту оплатили?
Компании, которые применяют освобождение от НДС, должны использовать показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности.
В короткой инструкции разберем, что такое регистры и для чего они нужны.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минтрудом поправки в ТК о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат. Законопроект решили принять после жалобы сторожа из центра бухгалтерского учета.
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Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если ИП слетел с патента, то по этому же виду деятельности можно работать на УСН?
Минтруд выступил против найма россиян, уехавших за границу. По мнению чиновников, трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются».
В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?
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