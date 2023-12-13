Нужно ли запрашивать подтверждающие счета под инвойс с Китая?

Коллеги добрый день. Помогите пожалуйста. Отправляли своих сотрудников в Китай к поставщику на переговоры. Встречающая сторона бронировала и оплачивала как авиабилеты, так и гостиницы.

Сейчас все расходы что Китай понес перевыставили инвойсом нам на оплату. Вопрос: нужно ли у китайской стороны запрашивать под инвойс счета на гостиницу и авиабилеты, как подтверждение расходов? или достаточно инвойса в котором построчно расписаны расходы и тот же инвойс является документом как по оплате таи по принятию расходов к учету? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАЛУЙСТА. Директор отказывается что то запрашивать у Китая. А мне как бухгалтеру потом обосновывай расходы

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса