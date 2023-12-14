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Красный уголок бухгалтера

Могут ли не снять с учета ИП, ссылаясь на не предоставленный отчет ЕФС-1?

Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь. При закрытии ИП (работодатель) помимо сдачи РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 (раздел 2) необходимо сдать раздел 1.2 ЕФС-1 (сведения о стаже). Но этот работник не попадает под категории для включения его в отчет, т.к период отработан полностью.

В связи с этим 1С и не заполняется отчет, т.к. нет необходимых условий и по сути нет сведений — нет отчета. Но могут ли не снять с учета, ссылаясь на не предоставленный отчет? Или лучше ручками добавить его и сдать отчет?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Света

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Могут ли не снять с учета ИП, ссылаясь на не предоставленный отчет ЕФС-1?

    Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь. При закрытии ИП (работодатель) помимо сдачи РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 (раздел 2) необходимо сдать раздел 1.2 ЕФС-1 (сведения о стаже). Но этот работник не попадает под категории для включения его в отчет, т.к период отработан полностью.

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