Можно ли учесть страховые ИП в УСН без фактической уплаты?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Страховые ИП 1% можно учесть в усн без факта уплаты. Это значит их вообще можно не платить и ничего не делать (уведомления же не нужны вроде), а уплатить итоговый УСН и учесть в декларации переплату? Страховые декабря 23г за работников нужно уплатить и отправить уведомление, чтобы можно было зачесть в усн за 23г?