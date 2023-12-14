Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Можно ли учесть страховые ИП в УСН без фактической уплаты?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Страховые ИП 1% можно учесть в усн без факта уплаты. Это значит их вообще можно не платить и ничего не делать (уведомления же не нужны вроде), а уплатить итоговый УСН и учесть в декларации переплату? Страховые декабря 23г за работников нужно уплатить и отправить уведомление, чтобы можно было зачесть в усн за 23г?
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