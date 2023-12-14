Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Konstantin
Путин: в новые регионы ежегодно будет поступать свыше триллиона рублей
Жителям новых регионов пообещали распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.
❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры
В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок и штрафов, предотвратить критические ошибки и неверные решения. Редакция будет дополнять этот пост, следите за обновлениями!
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
В 2024 году бизнес будет считать земельный налог без учета льготной нормы этого года
Для расчета земельного налога в 2024 году надо брать за базу кадастровую стоимость земельного участка на 01.01.2024.
Какие аргументы позволяют бизнесу выиграть дело о дроблении
Спикер «Бухгалтерской Клерк.Конференции» предложила рабочие аргументы, которые компании могут успешно использовать в делах о дроблении.
Как оплачивается время сотрудника при возвращении из командировки ночью?
Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, а как вы обычно оплачиваете, если сотрудник вернулся из командировки ночью (в 2 часа ночи доехал из аэропорта домой)?
99% компаний не столкнутся с выездными налоговыми проверками
ВНП проводят в 1% компаний, нарушения выявляют в 95% из них.
Можно ли отнести командировку иностранного сотрудника к расходам при УСН?
Здравствуйте. Как думаете, есть удаленный сотрудник. Заключён трудовой договор ( не ГПХ). Живёт и работает на на нас в Индии. Ему нужно полететь в командировку в Китай. Без заезда в РФ Как думаете, в расходы при УСН могу взять его командировку?
Бухгалтерам дали слово пацана. Все изменения 2024 года / БухТуб
В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС, военкоматы отказываются принимать документы по доверенности, разработали новую форму 6-НДФЛ и другие горячие новости — встречайте новый выпуск БухТуба.
Счета и депозиты средних предприятий начнут страховать
Профсоюзы, средние предприятия, адвокаты и нотариусы смогут рассчитывать на страховое возмещение от банков. Если у физлиц и ИП есть одновременно кредит и вклад в банке с отозванной лицензией, то компенсацию выплатят в полном объеме.
Как на практике реализовать порядок ведения СКОНТ (справочника контролей)?
Подход налоговых органов к полной цифровизации налоговых процессов в рамках налогового мониторинга вполне закономерен, однако практическая сторона реализации такого подхода вызывает у компаний-участников вопросы.
🥚Путин извинился за рост цен на яйца
Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, назвал это сбоем в работе правительства.
Как и зачем бизнесу уплачивать налог за самозанятого
С доходов от своей деятельности самозанятые должны платить налог. Они могут делать это лично или через своего представителя. Разберём, как и зачем бизнесу платить налог за самозанятого.
Штрафы за нелегальные перевозки пассажиров вырастут до 300 тысяч рублей
Незаконная предпринимательская деятельность по перевозке пассажиров будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей. Нелегальных перевозчиков отстранят от работы на три месяца.
Единый налоговый платеж в 2024 году
ЕНП теперь обязателен для всех компаний и ИП, вне зависимости от налогового режима. Отказаться и пользоваться отдельными платежками больше нельзя. Рассказали, как и когда отчитываться, платить налоги и взносы, и что делать, если возникла переплата или недоимка на едином налоговом счете.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
😎 Бухгалтерская конференция — возможность завести полезные знакомства и приобрести уверенность
Участники «Бухгалтерской Клерк.Конференции» поделились впечатлениями о событии, а также рассказали, зачем им нужно посещать профессиональные мероприятия.
Перед сдачей уточненки надо пополнить ЕНС
Раньше перед сдачей уточненной декларации надо было уплатить доначисленный налог и пени, чтобы избежать штрафа. С 2023 года эта норма сохранилась, но надо платить не конкретный налог, а пополнять сальдо ЕНС.
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В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Люди попадают на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов
Фактически сейчас действует внесудебное взыскание имущественных налогов физлиц. Деньги просто списывают с ЕНС досрочно, не спрашивая на то желания налогоплательщика. А человек мог пополнить свой ЕНС совсем для других целей.
Ценообразование по ГОЗу. Как происходит, что влияет
Какие нормативно-правовые акты необходимо изучить перед началом расчета цены затратным методом:
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