Где найти качественные курсы по ВЭД, учету и оформлению?

Как обжаловать решение налоговой инспекции, не вступившее в силу?

Организация (ИП), получившая несправедливое, по ее мнению, решение от налогового органа, может его обжаловать. Сначала в досудебном порядке. Предпочтительным является апелляционный порядок обжалования (а не общий), так как он приостанавливает исполнение оспариваемого решения в полном объеме. Однако у организации (ИП) всего месяц, чтобы им воспользоваться