Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Viktoria Bond
Центробанк получит право ограничивать сделки участников финансового рынка
В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ сможет на полгода ограничить операции участников рынка или полностью запретить их проведение.
Как вернуть до 22 100 рублей за обучение и насколько вырастет вычет в 2024 году
С 2024 года повысится предельный размер социального вычета за образование, лечение и страхование до 150 000 рублей для налогоплательщиков и сразу до 110 000 рублей за образование их несовершеннолетних родственников. Рассказываем, на какое обучение распространяется вычет и как увеличить сумму возврата.
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На электронный документооборот в грузоперевозках перейдут самолеты и суда
Электронные перевозочные документы будет можно оформить на грузоперевозки водным и авиационным транспортом уже в 2024 году.
⚡️Центробанк поднял ключевую ставку до 16%
Сегодня Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых.
Роструда: зарплата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена
Заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не до его окончания.
Что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки
Эксперт «Лаборатории Касперского» составил рекомендации по защите компаний от программ-вымогателей.
Рентабельность по ГОЗу. Не все так просто!
В соответствии п. 54 ПП № 1465 рентабельность рассчитывается по схеме 1% + 25%, что значит:
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В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Где найти качественные курсы по ВЭД, учету и оформлению?
Добрый день! Просьба посоветовать курсы по ВЭД (импорт), учет и оформление от и до. Только сразу просьба не советовать разобраться самой, сама я также буду изучать информацию, но прошу подсказать хорошие курсы, если есть положительный опыт😊
ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН
В книгах учета доходов и расходов обновили титульные листы, бизнес на ЕСХН может не заверять эти книги в налоговой, а те, кто на УСН, перестанут заполнять один раздел.
Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря
В этом месяце налоговики ждут от компаний отчеты и декларации до 20 декабря. Не забудьте отчитаться вовремя!
В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»
Компания до конца 2024 года вложит в развитие сетей больше 5 млрд рублей. С 15 декабря сим-карты «К-Телеком» начнут продаваться в ЛНР.
Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?
Чиновники из Минтруда советует давать отпуск целиком, если стороны не могут договориться, как его делить.
Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка
Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.
Как обжаловать решение налоговой инспекции, не вступившее в силу?
Организация (ИП), получившая несправедливое, по ее мнению, решение от налогового органа, может его обжаловать. Сначала в досудебном порядке. Предпочтительным является апелляционный порядок обжалования (а не общий), так как он приостанавливает исполнение оспариваемого решения в полном объеме. Однако у организации (ИП) всего месяц, чтобы им воспользоваться
Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель
Традиционный пятничный мозгонапрягатель ждет вас. Как вам новая задачка?
Как работает личный кабинет ЕНС в 1С?
Здравствуйте, коллеги. В 1С появился личный кабинет ЕНС. Пока в тестовом режиме. Вчера изучила, все наглядно и понятно. Правда грузился долго. Искать: главное Единый налоговый счет, Личный кабинет ЕСН.
Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon
Когда юридическое лицо покупает у селлера товары на маркетплейсе, то оплата поступает на расчетный счет Ozon. Продавцы не понимают, как в 1С провести эту оплату.
📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов
Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.
Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС
С появлением ЕАЭС наша страна получила большое количество льгот и привилегий в экономических отношениях с рядом соседних государств. Но торговля ведется со многими странами, разные товары ввозят в РФ ежедневно, и не только из ЕАЭС. Разберемся, как платить налоги при импорте, в частности, НДС — один из запутанных и сложных российских налогов.
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
У нас на Клерке есть отличный курс Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году