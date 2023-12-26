Как быть в случае, если сотрудник отгулял на 8 дней больше, чем полагалось за год?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Настя
НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица
Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.
Какие приемы и инструменты e-commerce будут в тренде в 2024 году
Чтобы обогнать конкурентов, увеличить продажи и количество лояльных покупателей, бизнесменам и маркетологам нужно следить за тенденциями развития электронной коммерции. Мы подготовили обзор примемов и инструментов на 2024 год, которые смогут вдохновить совершить апгрейд бизнеса.
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У «Тинькофф» появился первый в стране сервис мобильных банковских ячеек
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Эмоциональное выгорание может случиться с каждым, и бухгалтер — не исключение. Если вам надоела работа бухгалтера, но кардинально менять свою сферу деятельности вы не намерены, предлагаем несколько вариантов, где можно продолжить развитие.
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Комментарии1
Татьяна Ратникова
Очень содержательная статья.