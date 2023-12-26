Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Julia
Предприниматели просят продлить льготный режим штрафов за налоговые просрочки
1 января 2024 года размер начислений за налоговые просрочки будет удваиваться. «Опора России» просит Минфин продлить льготные штрафы, чтобы малый бизнес не попал в трудную финансовую ситуацию.
Банки Швейцарии начисляют комиссию на замороженные активы российских клиентов
Клиентам с замороженными активами банки стали начислять проценты сразу на несколько лет вперед.
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Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023
Ноябрь и декабрь – традиционный период для проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Такая инвентаризация является обязательной. В 2023 году появилось право выбора, как проводить это мероприятие — по старым или по новым правилам.
Глава Минцифры: замедление роста зарплат в сфере IT — это хороший знак
IT-рынок переходит из стадии перегретости к охлаждению. Почти 35% специалистов заметили, что уровень их дохода начал снижаться.
Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 15% → 16%. Что это значит?
15 декабря Набиуллина перешла грань зла и злого зла, подняв ключевую ставку с 15% до 16%. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается 7,5%. Ориентир по средней ставке в 2024 году — 14%. Это значит, что времена безумно дорогих денег закончились. Начались времена, когда живые позавидуют мёртвым? Как и на ком это всё отразится?
Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?
Вопрос по импорту из ЕАЭС (Казахстан). Регламентирован ли законом срок постановки товара на учет у российского покупателя? Там все дальнейшие действия (подача отчетности, уплата ндс) привязаны к этой дате постановки. А могу я ее отложить на какое-то время? Естественно, отгружать российским покупателям этот импортный товар мы пока не будем.
Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24
Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.
НРД начал расчёты по заблокированным активам российских инвесторов
Выплаты пройдут в рублях по ценным бумагам, которые заморожены в Euroclear и Clearstream с 1 февраля 2022 по 8 сентября 2023 года.
Бухгалтеры обсуждают 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку, мораторий на проверки продлили. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1586
2024 год еще не наступил, а отчетность за 1 квартал уже вовсю обсуждают на «Клерке». Формы меняются, правила тоже, от НДФЛ дергаются уже оба глаза. Центробанк таки поднял ставку до 16%. Продлили мораторий на проверки до конца 2024 года.
⚡ Пени по налогам и взносам резко вырастут
Совет директоров ЦБ с 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку — с 15 до 16 процентов годовых. Решение приняли, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.
Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы
Теперь надо не пересчитывать сотрудников «по головам» в разделе 3 РСВ, а ориентироваться на среднесписочную численность. Чем меньше показатель численности, тем выше средняя зарплата и выше шансы на льготу по НДС.
🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
Устали? Устройте передышку. У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
The Economist: российская экономика опасно перегревается
Российская экономика опасно перегревается, считают эксперты издания The Economist. Инфляция, по версии издания, тому подтверждение.
Страхование жизни можно сочетать с инвестиционным доходом в одном договоре
В долевом страховании жизни будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в ПИФ.
Как вернуть деньги за онлайн-обучение. Надо ли и когда вам их не отдадут
Всем привет. На связи главред «Клерка». Давайте поговорим об онлайн-обучении. Никто уже не хочет ходить на курсы, а хочет, чтобы курсы ходили к нему. При этом разобраться в качестве обучения до того, как начнешь учиться, бывает сложно. Что делать, если вы решили вернуть деньги за курс?
⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету
В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Уже поймали стресс и готовы запивать шампанским успокоительное? У нас есть решение!
Когда работодатель может не согласовывать с профсоюзом график отпусков
Если в профсоюзе состоят меньше половины сотрудников, то с ним не нужно согласовывать локальные нормативные акты, в том числе и график отпусков.
Минфин США внес в санкционный список Экспобанк
США расширили антироссийский санкционный список. Ввели санкции против десятков физических и юридических лиц РФ. В том числе и российский Экспобанк.
Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс
Разберем, обязан ли главбух компании проходить периодический медосмотр и на каком основании?
⛔За что бизнес оштрафуют в 2024 году. Обзор лучших чек-листов, гайдов и важных изменений в штрафах
Мы собрали для вас обзор материалов, которые будут полезны бухгалтеру, руководителю и ИП. Понимание масштабов ответственности отрезвит тех, кто обычно надеется на авось. Какие штрафы и за какие нарушения грозят бизнесу в 2024 году, на что обратить внимание, готовые решения — в нашем обзоре.
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