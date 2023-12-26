Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?

Как вернуть деньги за онлайн-обучение. Надо ли и когда вам их не отдадут

Всем привет. На связи главред «Клерка». Давайте поговорим об онлайн-обучении. Никто уже не хочет ходить на курсы, а хочет, чтобы курсы ходили к нему. При этом разобраться в качестве обучения до того, как начнешь учиться, бывает сложно. Что делать, если вы решили вернуть деньги за курс?