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Красный уголок бухгалтера

Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?

Вопрос по импорту из ЕАЭС (Казахстан). Регламентирован ли законом срок постановки товара на учет у российского покупателя? Там все дальнейшие действия (подача отчетности, уплата ндс) привязаны к этой дате постановки. А могу я ее отложить на какое-то время? Естественно, отгружать российским покупателям этот импортный товар мы пока не будем.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Julia

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?

    Вопрос по импорту из ЕАЭС (Казахстан). Регламентирован ли законом срок постановки товара на учет у российского покупателя? Там все дальнейшие действия (подача отчетности, уплата ндс) привязаны к этой дате постановки. А могу я ее отложить на какое-то время? Естественно, отгружать российским покупателям этот импортный товар мы пока не будем.

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