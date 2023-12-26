Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева
Продажи пива нужно декларировать до 2025 года
Депутаты продлили срок декларирования розничной продажи пивоваренной продукции до 20 июля 2025 года.
Микрофинансовые компании дробят займы, чтобы уйти от ограничений ЦБ
Клиентам предлагают оформить несколько небольших займов до 10 тысяч рублей вместо одного крупного кредита. Так МФО обходят лимиты Центробанка.
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Может ли аренда склада мужем жене заинтересовать налоговую?
Подскажите, пожалуйста, если муж предприниматель сдает помещение склад в аренду жене предпринимателю. Это может как то заинтересовать налоговую? Виды деятельности у супругов разные
Как корректно заполнять 4 раздел КУДИР в 1С с сотрудниками?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как у Вас заполняется в 1С 4 раздел КУДИР с сотрудниками и без всё корректно? У меня суммы дробит, раскройте секрет, благодарю.
🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Уточненная декларация при проверке не поможет во время выездной
Уточненная декларация, поданная во время выездной проверки, не позволит избежать ответственность даже при положительном сальдо ЕНС (ст. 81 НК).
ЦБ: карты «Мир» заняли более половины платежного рынка
Карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка — в третьем квартале на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт.
Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR
Об этом и многом другом вы узнаете из нашего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».
Предприниматели просят продлить льготный режим штрафов за налоговые просрочки
1 января 2024 года размер начислений за налоговые просрочки будет удваиваться. «Опора России» просит Минфин продлить льготные штрафы, чтобы малый бизнес не попал в трудную финансовую ситуацию.
Как бухгалтеру найти клиентов? Важные шаги
Найти клиентов в бухгалтеру может быть проще, чем вы думаете! При правильном подходе вы сможете быстро нарастить свою клиентскую базу и начать предоставлять качественные услуги, в которых нуждаются ваши клиенты.
Можно ли учесть в расходах оплату услуг самозанятого?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли принять в расходы суммы, оплаченные за услуги самозанятому? УСН, доходы минус расходы.
Банки Швейцарии начисляют комиссию на замороженные активы российских клиентов
Клиентам с замороженными активами банки стали начислять проценты сразу на несколько лет вперед.
Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023
Ноябрь и декабрь – традиционный период для проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Такая инвентаризация является обязательной. В 2023 году появилось право выбора, как проводить это мероприятие — по старым или по новым правилам.
Глава Минцифры: замедление роста зарплат в сфере IT — это хороший знак
IT-рынок переходит из стадии перегретости к охлаждению. Почти 35% специалистов заметили, что уровень их дохода начал снижаться.
Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 15% → 16%. Что это значит?
15 декабря Набиуллина перешла грань зла и злого зла, подняв ключевую ставку с 15% до 16%. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается 7,5%. Ориентир по средней ставке в 2024 году — 14%. Это значит, что времена безумно дорогих денег закончились. Начались времена, когда живые позавидуют мёртвым? Как и на ком это всё отразится?
Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?
Вопрос по импорту из ЕАЭС (Казахстан). Регламентирован ли законом срок постановки товара на учет у российского покупателя? Там все дальнейшие действия (подача отчетности, уплата ндс) привязаны к этой дате постановки. А могу я ее отложить на какое-то время? Естественно, отгружать российским покупателям этот импортный товар мы пока не будем.
Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24
Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.
НРД начал расчёты по заблокированным активам российских инвесторов
Выплаты пройдут в рублях по ценным бумагам, которые заморожены в Euroclear и Clearstream с 1 февраля 2022 по 8 сентября 2023 года.
Бухгалтеры обсуждают 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку, мораторий на проверки продлили. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1586
2024 год еще не наступил, а отчетность за 1 квартал уже вовсю обсуждают на «Клерке». Формы меняются, правила тоже, от НДФЛ дергаются уже оба глаза. Центробанк таки поднял ставку до 16%. Продлили мораторий на проверки до конца 2024 года.
⚡ Пени по налогам и взносам резко вырастут
Совет директоров ЦБ с 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку — с 15 до 16 процентов годовых. Решение приняли, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.
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