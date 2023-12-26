Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена
Депутаты приняли в 2023 году рекордное число законов
Госдума 15 декабря завершила осеннюю сессию. Всего нижняя палата приняла в этом году 694 закона.
Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил
С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании / ИП.
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«Сбер» повысил ставки по вкладам до 16%
После увеличения ключевой ставки ЦБ клиенты банка смогут больше заработать на депозитах.
Какой УСН для работы на маркетплейсе выгоднее: 6 или 15%?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, на какой УСН выгодно работать на маркетплейс ,6 или 15℅?
Стабильный рубль, ключ 16%, IPO Совкомбанка, льготные ипотеки, новые облигации, дивиденды. Воскресный инвестдайджест
Рубль перестал укрепляться отрицательно и укрепился положительно, прошло IPO Совкомбанка, а IPO Мосгорломбарда перенесли, льготникам вкрутили гайки по самые помидоры, индекс колбасит, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Как составить график отпусков при увольнении сотрудников в конце года?
Добрый день! Подскажите, как действовать при составлении графика отпусков, если сотрудники увольняются 29 декабря 2023 года, заявления получены. Насколько понимаю, график должен быть составлен в 2023 году не позднее 18 декабря.
О чем еще нам может рассказать ИГК? На что обращать внимание
В предыдущем посте я рассказывала, как по ИГК понять дату заключения ГК. Но, помимо даты заключения, еще и важна дата исполнения ГК, это следующие две цифры. Зачем поставщику эта информация?
Денежная реформа 1947 года в СССР. Несколько интересных курьезов
16 декабря 1947 года в СССР началась экономическая реформа. 76 лет назад появился и новый советский рубль — но ещё не таким, каким мы его знали (ведь в 1961-м он опять в 10 раз «укрепился», потеряв нолик и стал совсем новым).
Продажи пива нужно декларировать до 2025 года
Депутаты продлили срок декларирования розничной продажи пивоваренной продукции до 20 июля 2025 года.
Микрофинансовые компании дробят займы, чтобы уйти от ограничений ЦБ
Клиентам предлагают оформить несколько небольших займов до 10 тысяч рублей вместо одного крупного кредита. Так МФО обходят лимиты Центробанка.
Может ли аренда склада мужем жене заинтересовать налоговую?
Подскажите, пожалуйста, если муж предприниматель сдает помещение склад в аренду жене предпринимателю. Это может как то заинтересовать налоговую? Виды деятельности у супругов разные
Как корректно заполнять 4 раздел КУДИР в 1С с сотрудниками?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как у Вас заполняется в 1С 4 раздел КУДИР с сотрудниками и без всё корректно? У меня суммы дробит, раскройте секрет, благодарю.
🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Уточненная декларация при проверке не поможет во время выездной
Уточненная декларация, поданная во время выездной проверки, не позволит избежать ответственность даже при положительном сальдо ЕНС (ст. 81 НК).
ЦБ: карты «Мир» заняли более половины платежного рынка
Карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка — в третьем квартале на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт.
Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR
Об этом и многом другом вы узнаете из нашего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».
Предприниматели просят продлить льготный режим штрафов за налоговые просрочки
1 января 2024 года размер начислений за налоговые просрочки будет удваиваться. «Опора России» просит Минфин продлить льготные штрафы, чтобы малый бизнес не попал в трудную финансовую ситуацию.
Как бухгалтеру найти клиентов? Важные шаги
Найти клиентов в бухгалтеру может быть проще, чем вы думаете! При правильном подходе вы сможете быстро нарастить свою клиентскую базу и начать предоставлять качественные услуги, в которых нуждаются ваши клиенты.
Можно ли учесть в расходах оплату услуг самозанятого?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли принять в расходы суммы, оплаченные за услуги самозанятому? УСН, доходы минус расходы.
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