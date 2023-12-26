Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Гаршина
🎓Вебинар. Учетная политика — 2024 по новым ФСБУ: проверяем, дополняем. 19 декабря в 11:00 мск!
При составлении учетной политики на 2024 год нужно учесть изменения и новые ФСБУ, которые организация обязана применять. Расскажем об общих правилах и важных нюансах.
Отчетная калькуляция. Когда представляется заказчику
Часто встречаю в контрактах требование о предоставлении Отчетной калькуляции после исполнения контракта.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
- Смотреть все
Wildberries вышел на китайский рынок
Маркетплейс начал работать с производителями и продавцами из Китая.
Как бизнесу взять выгодный кредит?Определяем допустимый объем кредита
С помощью займов бизнес получает дополнительные возможности для развития, однако с процедурой кредитования связано множество рисков. Важно понять, для чего компании требуется займ, а также заранее убедиться, что будет возможность его вернуть.
Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру
Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.
Как решить проблему с получением больничного листа через ФСС в 1С ЗУП?
Здравствуйте. Не можем получить больничный лист из ФСС? У нас 1с отчетность в ЗУП. Постоянно выдает ошибку что сервер ФСС недоступен. У кого так? И что делать? 🤦♀️ спасибо кто ответит
Азы воинского учета. Какие обязанности по ведению учета есть у работодателя❓
Какую отчетность и в какие сроки сдавать, какие штрафы грозят за нарушения, что делать с повестками призывникам❓
В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни
Вместо 4 дополнительных выходных дней каждый месяц родители детей-инвалидов могут взять 24 дня подряд, если ежемесячные выходные не использовать, а накапливать. Эти 24 дня – исключительно рабочие.
23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?
Из видео вы узнаете по каким маркерам проверяющие определят, что подотчет — это скрытая зарплата и доначислят физическому лицу НДФЛ, страховые взносы, штраф и пени; как правильно рассчитать дивиденды и как избежать их переквалификации в зарплату; что важно знать о налогообложении доходов дистанционных сотрудников, работающих в иностранном государстве.
Как удалить лишние пробелы в тексте? И кое-что еще!
КопиБух✅Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel. Про работу с корявыми файлами. Тезисно.
Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей
Предполагается, что установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.
Робот Маска нежно щупает яйца, а Набиуллина поднимает ставку во имя борьбы с их подорожанием
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: в Самаре нашли надежный способ заработка на ценных бумагах, JPMorgan помог пенсионеру потерять $50 млн, у советника нового президента Аргентины обнаружены русские татухи, продолжение борьбы нейросеток от Google и OpenAI, а также хорошая новость недели про горячий контент на Твитче.
Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад
Оплачивать сверхурочную работу надо будет исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.
Новости мировых финансов. Дайджест
Википедия прожигает донаты, китайские шмотки захватили США, триумф Бухла и лазерный интернет
Штатный персонал или внештатные исполнители. Кого выбрать?
Разберем, в каких случаях организация должна сотрудничать с физическим лицом только по трудовому договору, а в каких – может привлекать его в качестве исполнителя по договору ГПХ. Расскажем про налоги, ограничения и типы договоров для каждой категории внештатников.
ТОП-3 опасных клиентов для бухгалтера. Ловчилы, токсики и умники
Возможно, вы слышали фразу: «Клиент всегда прав» — хорошее правило, которое следует помнить при работе с клиентами, оно всегда есть исключения. Как профессиональный бухгалтер, вы должны знать какие типы клиентов могут поставить вас в этическое, финансовое или юридическое «неудобное» положение.
Резидент ОЭЗ платит пониженный налог на прибыль, даже если продает свой товар за пределами ОЭЗ
Региональные власти могут устанавливать для резидентов особых экономических зон пониженную ставку по налогу на прибыль (в региональный бюджет). Она действует только для деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ и предусмотренной соглашением.
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
Хорошей практикой инвесторов в России считается покупка валюты. Да ладно инвесторов, даже те, кто никогда не знал про инвестиции, с незапамятных времён знают, что доллар под подушкой лучше рубля на счету в банке, который закроют, а деньги отнимут. Конечно, всё именно так и произойдёт, а сегодня — замещающие облигации.
❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке
Внесут поправки в статью 135 ТК РФ в части премирования работников. Причем сначала хотели прописать, что лишать премии можно только на 20%. Но в итоге от этого ограничения отказались.
Кто должен платить налоги за исполнителя: заказчик или агент?
Здравствуйте. Общество заключило оферту на выполнение работ. По этой оферте есть исполнитель физ.лицо, агент, и заказчик. Всю сумму по договору заказчик оплатит агенту. Из этой суммы часть это за работу исполнителю, а часть вознаграждение агенту. Вопрос кто должен платить налоги за физ.лицо ( исполнителя) заказчик или агент? Спасибо.
Комментарии