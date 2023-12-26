Как решить проблему с получением больничного листа через ФСС в 1С ЗУП?

23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?

Из видео вы узнаете по каким маркерам проверяющие определят, что подотчет — это скрытая зарплата и доначислят физическому лицу НДФЛ, страховые взносы, штраф и пени; как правильно рассчитать дивиденды и как избежать их переквалификации в зарплату; что важно знать о налогообложении доходов дистанционных сотрудников, работающих в иностранном государстве.