Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Света
ФНС дали премию за вклад в развитие Рунета
Платформа поставки данных предоставляет закрытую информацию для исполнительной власти, но есть и открытая инфографика, которая будет полезна бизнесу. Например, тепловая карта, где указаны размер выручки компаний, средний чек и популярные отрасли.
Кому еще Налоговая изменила сроки уплаты СВ и НДФЛ?
Товарищи, кому то ещё налоговая прислала пожелания по уплате СВ и НДФЛ за ноябрь и декабрь со сроками, отличными от НК? Или только Омск креативит? 😂
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Летом в отпуск за свой счет ушли 3,44 млн человек
В отпуске без содержания побывало рекордное число сотрудников. Работодатели могут вынуждать уходить в отпуск за свой счет, чтобы не оплачивать простой.
Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось
Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.
Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год
Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.
Счетная палата обнаружила почти четыре тысячи нарушений на 1,774 трлн рублей
Аудиторы выявили больше 400 нарушений в бюджетном учете на сумму 1,2 трлн рублей. Ущерб за неправильное исполнение федерального бюджета составил 14,4 млрд рублей.
Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет
Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля. А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.
Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников
За выход в нерабочее время специалист получает повышенную оплату или отгул. Рассказываем, как рассчитывать вознаграждение персоналу на окладе, на суммированном учете и на сделке.
Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас
Рассказали, что изменится в воинском учете в 2024 году: поднимут призывной возраст, введут единый реестр военнообязанных, а штрафы, которыми запугивали компании, станут более реальными. Также в статье поделились реальными кейсами из практики: какие проблемы могут возникнуть при постановке на учет и как их решить.
Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году
В новом году всем организациям нужно в обязательном порядке применять новый ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в обновленной редакции.
Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?
Добрый день! ООО работает на УСН (дох. - расходы) уже более 10 лет. Подскажите пожалуйста, можем ли мы сейчас распределить прибыль за 2021 год или более ранние года (до этого никогда этого не делали) и выплатить дивиденды учредителям? Или установлены какие-либо сроки по дивидендам?
Маркетплейсы создадут свою Ассоциацию цифровых платформ
Пять крупных маркетплейсов страны объединяться, чтобы урегулировать трудовые, налоговые и торговые отношения в сфере электронной торговли.
Каждый 12 предприниматель получил поддержку от «Корпорации МСП»
Представители малого и среднего бизнес, которые получили господдержку, увеличили доход на 19%.
Модульбанк выбран банком года для продавцов на маркетплейсах
В четверг 14 декабря в Москве прошел финал всероссийской премии MPSELLERS AWARDS 2023, организаторы подвели итоги года и наградили лучших предпринимателей в 25 номинациях.
Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка для бухгалтера
С нового года меняется форма расчета и предельная величина базы по страховым взносам. Бизнес на АУСН будет больше платить «на травматизм», а предприятиям из сферы ЖКХ придется уплачивать взносы с выплат председателям домов.
Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году
Новый год подготовил сюрпризы: перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, дополнится новыми категориями. Продолжается эксперимент по маркировке отдельных групп товаров. Также стартуют пилотные проекты по маркировке новых видов продукции. Расскажем, какие изменения нас ждут в 2024 году.
Закон о самозапрете кредитов не могут принять из-за технических проблем
Установить самозапрет на заключение кредитных договоров клиенты банков смогут только в 2024 году, депутаты планируют принять закон в январе.
Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.
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Бухгалтеру важно уметь правильно рассчитывать продолжительность служебной поездки. От неё зависят оплата труда командированного, размер суточных и другие вопросы учёта затрат. Рассмотрим правила определения сроков в случаях, которые вызывают больше всего вопросов у бухгалтеров.
Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств
Затраты на ремонт основных средств будут отражаться на новом счете 23.05
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