Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?

Добрый день! ООО работает на УСН (дох. - расходы) уже более 10 лет. Подскажите пожалуйста, можем ли мы сейчас распределить прибыль за 2021 год или более ранние года (до этого никогда этого не делали) и выплатить дивиденды учредителям? Или установлены какие-либо сроки по дивидендам?