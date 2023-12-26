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Красный уголок бухгалтера

Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?

Добрый день! ООО работает на УСН (дох. - расходы) уже более 10 лет. Подскажите пожалуйста, можем ли мы сейчас распределить прибыль за 2021 год или более ранние года (до этого никогда этого не делали) и выплатить дивиденды учредителям? Или установлены какие-либо сроки по дивидендам?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Света

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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