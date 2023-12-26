Кому еще Налоговая изменила сроки уплаты СВ и НДФЛ?

Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет

Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля. А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.