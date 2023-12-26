Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Зубарева
Доходы федерального бюджета превысили план
В бюджет поступило на 89,3 млрд рублей больше, чем было запланировано на 2023 год. На 25,6% выросли ненефтегазовые доходы.
Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс
Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.
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ФНС дали премию за вклад в развитие Рунета
Платформа поставки данных предоставляет закрытую информацию для исполнительной власти, но есть и открытая инфографика, которая будет полезна бизнесу. Например, тепловая карта, где указаны размер выручки компаний, средний чек и популярные отрасли.
Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли
Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?
Кому еще Налоговая изменила сроки уплаты СВ и НДФЛ?
Товарищи, кому то ещё налоговая прислала пожелания по уплате СВ и НДФЛ за ноябрь и декабрь со сроками, отличными от НК? Или только Омск креативит? 😂
Когда нужна доверенность для военкомата и как ее заполнить
Если гражданин, подлежащий призыву, не имеет возможности явиться в военкомат, он может отправить вместо себя третье лицо, предварительно оформив доверенность. Но есть исключения, когда необходимо личное присутствие.
Летом в отпуск за свой счет ушли 3,44 млн человек
В отпуске без содержания побывало рекордное число сотрудников. Работодатели могут вынуждать уходить в отпуск за свой счет, чтобы не оплачивать простой.
Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось
Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.
Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год
Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.
Счетная палата обнаружила почти четыре тысячи нарушений на 1,774 трлн рублей
Аудиторы выявили больше 400 нарушений в бюджетном учете на сумму 1,2 трлн рублей. Ущерб за неправильное исполнение федерального бюджета составил 14,4 млрд рублей.
Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет
Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля. А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.
Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников
За выход в нерабочее время специалист получает повышенную оплату или отгул. Рассказываем, как рассчитывать вознаграждение персоналу на окладе, на суммированном учете и на сделке.
Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас
Рассказали, что изменится в воинском учете в 2024 году: поднимут призывной возраст, введут единый реестр военнообязанных, а штрафы, которыми запугивали компании, станут более реальными. Также в статье поделились реальными кейсами из практики: какие проблемы могут возникнуть при постановке на учет и как их решить.
Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году
В новом году всем организациям нужно в обязательном порядке применять новый ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в обновленной редакции.
Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?
Добрый день! ООО работает на УСН (дох. - расходы) уже более 10 лет. Подскажите пожалуйста, можем ли мы сейчас распределить прибыль за 2021 год или более ранние года (до этого никогда этого не делали) и выплатить дивиденды учредителям? Или установлены какие-либо сроки по дивидендам?
Маркетплейсы создадут свою Ассоциацию цифровых платформ
Пять крупных маркетплейсов страны объединяться, чтобы урегулировать трудовые, налоговые и торговые отношения в сфере электронной торговли.
Каждый 12 предприниматель получил поддержку от «Корпорации МСП»
Представители малого и среднего бизнес, которые получили господдержку, увеличили доход на 19%.
Модульбанк выбран банком года для продавцов на маркетплейсах
В четверг 14 декабря в Москве прошел финал всероссийской премии MPSELLERS AWARDS 2023, организаторы подвели итоги года и наградили лучших предпринимателей в 25 номинациях.
Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка для бухгалтера
С нового года меняется форма расчета и предельная величина базы по страховым взносам. Бизнес на АУСН будет больше платить «на травматизм», а предприятиям из сферы ЖКХ придется уплачивать взносы с выплат председателям домов.
Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году
Новый год подготовил сюрпризы: перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, дополнится новыми категориями. Продолжается эксперимент по маркировке отдельных групп товаров. Также стартуют пилотные проекты по маркировке новых видов продукции. Расскажем, какие изменения нас ждут в 2024 году.
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