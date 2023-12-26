Требуется ли отражение перехода на дистанционную работу в ЕФС-1?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Бучек Виктория
5 ошибок в финансах, из-за которых бизнес может прогореть
По данным Forbes, причина №1, по которым бизнес терпит крах — неумелое обращение с финансами. Эксперты Eduson собрали топ-5 самых частых ошибок предпринимателей, которые тянут бизнес ко дну.
С 1 января все депутаты могут пересесть на отечественные автомобили
Письмо от руководителя аппарата Госдумы с предложением пересесть на отечественные машины поступило в регионы, которые представляют депутаты.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
- Смотреть все
✅Что важно проверить в декабре. Список дел для бухгалтера. Забирайте чек-лист
Завершите текущие дела в декабре, чтобы новый год начать без хвостов. Используйте наши подсказки, они помогут вам распланировать важные задачи в декабре. Сверьтесь с нашим чек-листом.
Работодатели активнее ищут офисных сотрудников
Спрос на административный персонал вырос в два раза, однако вакансии закрываются с трудом. Молодежи больше не интересно начинать карьеру в офисе.
Надо или не надо покупать фирму с историей? И зачем нужна такая компания?
Сразу уточню, что речь ниже пойдёт не о готовом бизнесе без переоформления владельцев и руководителя, которые покупаются для разовой сделки с целью ухода от налогов. Говорить будем о покупке действовавшей к моменту принятия решения фирмы, с историей, с оборотами, с открытым счётом и отсутствием токсичных долгов как явных, так и скрытых.
Кто согласовывает форму 18 в Красносельском военкомате Москвы?
Здравствуйте. Организация относиться к Красносельскому военному комиссариату г. Москва. Нет возможности съездить и узнать про постановку организации на учёт, про форму 18 и «шапочку» кто согласовывает в данном военкомате. Нет ли у кого-нибудь случайно данной информации или может быть кто-нибудь знает где её найти?
🎓Вебинар: Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности. 20 декабря в 11:00 мск!
Почти каждый бухгалтер сталкивался с желанием директора возложить на него полную материальную ответственность, ущерб за доначисленные налоги, излишне выплаченные средства или пропажу материальных ценностей. Поэтому надо уметь защитить себя от претензий и разобраться с границами ответственности.
Учет затрат и приказ № 334. Бухгалтерский учет
Приказ № 334 не определяет требования к организациям по ведению бухгалтерского учета.
Чек-лист: 10 важных дел для бизнеса перед новогодними праздниками
Чтобы весело встретить Новый год, хорошо провести выходные и набраться сил на новые свершения, нужно правильно завершить текущий год. Мы подготовили чек-лист важных дел для бизнеса, которые нужно выполнить в декабре. Проверьте, всё ли вы сделали. Если нет — ещё есть шанс успеть!
Требуется ли отражение перехода на дистанционную работу в ЕФС-1?
Добрый день, сотрудника переводим на дистанционную работу, надо ли это как то отражать в ЕФС-1?
Всех крупных резидентов ОЭЗ хотят перевести на налоговый мониторинг
В 2023 году государству удалось окупить расходы на ОЭЗ, поэтому Минэкономики рассчитывает на рост инвестиций, а также на то, что компании перейдут на налоговый мониторинг.
Как зарабатывать миллионы благодаря профессиональному блогу?
Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с экс-директором по знаниям «Мое дело» Алексеем Ивановым.
Как нам назвать новый раздел с Воркшопами? Бухгалтер, помоги команде «Клерка»
Предлагаем выбрать название для нашего нового обучающего продукта —воркшопа. В посте создано голосование, но можно предложить свой вариант в комментариях.
Нужно ли пересдавать полугодовой отчет РСВ из-за ошибки в договоре?
ВОПРОС по РСВ. Наемному Рабочему Оформили договор ГПХ неверно указав дату окончания (на 3 месяца с марта по май). Он отработал март, мы выплатили начисления, работник ушёл.
ИП могут получать письма из ФНС не по месту прописки. Но надо подать заявление
Для получения от налоговиков корреспонденции не по адресу места жительства необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, с заявлением.
Если машино-место оформлено как доля в нежилом помещении, то у пенсионера льготы по налогу на имущество не будет
На гараж или машино-место предусмотрена льгота по налогу на имущество физлиц.
Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.
Для базы по налогу на имущество надо учитывать обесценение по ФСБУ 6/2020
При расчете налога на имущество по ОС, облагаемым по среднегодовой стоимости, учитывают их стоимость по данным бухгалтерского учета, то есть – по ФСБУ 6/2020.
Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом
Ключевая ставка 16%, доходность ОФЗ 12–13%, а по вкладам можно зафиксировать доходность 15% и выше. Как быть? Если верить, что разворот ДКП произойдёт в ближайший год, то разумно обратить внимание на надёжных эмитентов облигаций с постоянным купоном, которые дадут высокую купонную доходность, а на смягчении ДКП подорожают, дав дополнительную доходность.
Компания сама выбирает вид электронной подписи для первичных документов
Для электронных документов бухгалтерского учета вид электронной подписи выбирают из числа предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Комментарии