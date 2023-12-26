Можно ли рецепшн за 150 тысяч учесть в расходах?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Минюст планирует отменить арест имущества за долги меньше 30 тысяч рублей
Минюст разработал законопроект, направленный на защиту прав россиян при обращении взыскания на денежные средства. При задолженности в размере менее 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать имущество должников.
1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»
1С — одна из популярных отечественных программ для автоматизации учета, которая с уходом зарубежных систем стала еще более востребованной. Само по себе понятие 1С — широкое, это огромное семейство программ. В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.
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Как заполнять карточку сотрудника для воинского учета по форме № 10
В документе нужно внести общие сведения о сотруднике, указать информацию из военных документов. Карточки хранятся по разделам на бумажном и на цифровом носителе.
Путевой лист для ИП: понятие, особенности и способы заполнения
Путевой лист для индивидуального предпринимателя является ключевым документом, целью которого является координация и отслеживание рабочего времени сотрудников. Благодаря ему ИП может надлежащим образом планировать свою деятельность, контролировать исполнение обязанностей, а также поддерживать прозрачность и ответственность в различных бизнес-процессах.
Кому нужно уметь программировать в 1С? Оказывается, всем: статистика по использованию 1С
Более 1,5 миллиона компаний в России используют решения 1С — и эта цифра растет. Вместе с ней увеличивается и число специалистов, которые обслуживают, обновляют и дорабатывают программу. Поэтому навык программиста 1С тоже востребован — самое время начать осваивать его тем, кто еще не успел сделать этого раньше.
Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ с нее: таблица
Если в компании установленный срок выплаты зарплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь надо в обязательном порядке выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число – то выплачивать надо в январе (но можно и пораньше, в декабре).
Можно ли регистрировать ИП на несовершеннолетнего с согласия родителя?
Добрый День, подскажите пожалуйста кто разбирается в регистрации ИП на несовершеннолетних. Клиент хочет провести эмансипацию ребенка (16 лет) через регистрацию бизнеса. Однако согласно П. 1.3) 129-ФЗ требуется нотариально удостоверенное согласие родителей, можно ли предоставить согласие одного родителя?
Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться
Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.
Можно ли рецепшн за 150 тысяч учесть в расходах?
Можно ли стойку на рецепшн стоимостью 150 тыс руб сразу учесть в расходах по налогу на прибыль? Без постановки на учет в качестве ОС?
В декабре надо сдать два уведомления по ЕНП на НДФЛ
Уведомление по НДФЛ сдают не позднее 25-го числа текущего месяца за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, а за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года.
Как определить сроки командировки: ТОП сложных случаев
Бухгалтеру важно уметь правильно рассчитывать продолжительность служебной поездки. От неё зависят оплата труда командированного, размер суточных и другие вопросы учёта затрат. Рассмотрим правила определения сроков в случаях, которые вызывают больше всего вопросов у бухгалтеров.
Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Дорогой Дедушка Мороз. Зарплата сказочного персонажа за праздники может составить 350 тыс рублей
При этом спрос на услуги Деда Мороза вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. А вот на Снегурочку спрос наоборот упал. Расскажите, кто планирует заказывать новогодних персонажей и в целом, на что планируете потратиться больше всего во время праздников?
5 ошибок в финансах, из-за которых бизнес может прогореть
По данным Forbes, причина №1, по которым бизнес терпит крах — неумелое обращение с финансами. Эксперты Eduson собрали топ-5 самых частых ошибок предпринимателей, которые тянут бизнес ко дну.
С 1 января все депутаты могут пересесть на отечественные автомобили
Письмо от руководителя аппарата Госдумы с предложением пересесть на отечественные машины поступило в регионы, которые представляют депутаты.
✅Что важно проверить в декабре. Список дел для бухгалтера. Забирайте чек-лист
Завершите текущие дела в декабре, чтобы новый год начать без хвостов. Используйте наши подсказки, они помогут вам распланировать важные задачи в декабре. Сверьтесь с нашим чек-листом.
Работодатели активнее ищут офисных сотрудников
Спрос на административный персонал вырос в два раза, однако вакансии закрываются с трудом. Молодежи больше не интересно начинать карьеру в офисе.
Надо или не надо покупать фирму с историей? И зачем нужна такая компания?
Сразу уточню, что речь ниже пойдёт не о готовом бизнесе без переоформления владельцев и руководителя, которые покупаются для разовой сделки с целью ухода от налогов. Говорить будем о покупке действовавшей к моменту принятия решения фирмы, с историей, с оборотами, с открытым счётом и отсутствием токсичных долгов как явных, так и скрытых.
Кто согласовывает форму 18 в Красносельском военкомате Москвы?
Здравствуйте. Организация относиться к Красносельскому военному комиссариату г. Москва. Нет возможности съездить и узнать про постановку организации на учёт, про форму 18 и «шапочку» кто согласовывает в данном военкомате. Нет ли у кого-нибудь случайно данной информации или может быть кто-нибудь знает где её найти?
🎓Вебинар: Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности. 20 декабря в 11:00 мск!
Почти каждый бухгалтер сталкивался с желанием директора возложить на него полную материальную ответственность, ущерб за доначисленные налоги, излишне выплаченные средства или пропажу материальных ценностей. Поэтому надо уметь защитить себя от претензий и разобраться с границами ответственности.
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