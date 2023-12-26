Можно ли рецепшн за 150 тысяч учесть в расходах?

Кому нужно уметь программировать в 1С? Оказывается, всем: статистика по использованию 1С

Более 1,5 миллиона компаний в России используют решения 1С — и эта цифра растет. Вместе с ней увеличивается и число специалистов, которые обслуживают, обновляют и дорабатывают программу. Поэтому навык программиста 1С тоже востребован — самое время начать осваивать его тем, кто еще не успел сделать этого раньше.