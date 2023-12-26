Можно ли вернуть УСН 6% после перехода на УСН 15%?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Сергей
Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу
Инвентаризация — это обязательная процедура перед составлением годовой отчетности. Часто при ее проведении компании могут выявить недостачу. Расскажем, как ее оформить и как отразить в бухгалтерском и налоговом учете. В каких случаях и как можно взыскать недостачу с материально ответственного лица.
Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет в России к 2025 году
К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку. К этому может привести рост импортных пошлин и ставок акцизов.
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Уведомление на страховые взносы за декабрь сдают или в декабре, или вообще не сдают
Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, потому что срок сдачи уведомления совпадает со сроком сдачи РСВ. Но для декабря есть свои нюансы.
Как провести автоматическую сверку по ЕНС в 1С:Бухгалтерии 8
Пользователи программы 1С, у которых подключена интеграция с личным кабинетом ФНС в части ЕНС, смогут провести автоматическую сверку с налоговой прямо в программе.
Кому нужно уметь программировать в 1С? Оказывается, всем: статистика по использованию 1С
Более 1,5 миллиона компаний в России используют решения 1С — и эта цифра растет. Вместе с ней увеличивается и число специалистов, которые обслуживают, обновляют и дорабатывают программу. Поэтому навык программиста 1С тоже востребован — самое время начать осваивать его тем, кто еще не успел сделать этого раньше.
АльфаСтрахование и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС
В рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС расширил санкционный список.
Бизнес выиграет 7 трлн рублей благодаря ИИ. Главбух улучшила работу на 90% с помощью ChatGPT
Несколько слов о новых технологиях, а конкретно о технологии искусственного интеллекта. Давайте проведем небольшой обзор новостей, чтобы вы действительно не оказались в мире, который ускользает от нас, особенно если вы занимаетесь каким-либо бизнесом.
В коррупции чиновников виноваты их плохие жены
В Индонезии нашли виновных в коррупции, глава Минюста заявил, что в коррупции чиновников виноваты их жены.
План счетов и проводки: что нужно знать новичку, который хочет стать бухгалтером
Тех, кто никогда не вел бухгалтерский учет, его понятия пугают. Дебет, кредит, проводки... Но не все так страшно. Помогаем разобраться новочку.
СПБ Биржа приняла стратегию разблокировки активов
Торговая площадка согласна уменьшить свою долю в уставном капитале СПБ Банка — расчетного депозитария. Это позволит получить лицензию OFAC на разблокировку клиентских активов.
👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!
Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Минюст планирует отменить арест имущества за долги меньше 30 тысяч рублей
Минюст разработал законопроект, направленный на защиту прав россиян при обращении взыскания на денежные средства. При задолженности в размере менее 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать имущество должников.
1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»
1С — одна из популярных отечественных программ для автоматизации учета, которая с уходом зарубежных систем стала еще более востребованной. Само по себе понятие 1С — широкое, это огромное семейство программ. В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.
Как заполнять карточку сотрудника для воинского учета по форме № 10
В документе нужно внести общие сведения о сотруднике, указать информацию из военных документов. Карточки хранятся по разделам на бумажном и на цифровом носителе.
Можно ли вернуть УСН 6% после перехода на УСН 15%?
Здравствуйте, подали заявление на УСН 15%, сейчас руководитель передумал и сказал обратно перейти на 6%, подскажите, это возможно? Или уже все, подал на 15% и теперь только в конце 24 года могу вернуть 6%?
Путевой лист для ИП: понятие, особенности и способы заполнения
Путевой лист для индивидуального предпринимателя является ключевым документом, целью которого является координация и отслеживание рабочего времени сотрудников. Благодаря ему ИП может надлежащим образом планировать свою деятельность, контролировать исполнение обязанностей, а также поддерживать прозрачность и ответственность в различных бизнес-процессах.
Какие приемы и инструменты e-commerce будут в тренде в 2024 году
Чтобы обогнать конкурентов, увеличить продажи и количество лояльных покупателей, бизнесменам и маркетологам нужно следить за тенденциями развития электронной коммерции. Мы подготовили обзор примемов и инструментов на 2024 год, которые смогут вдохновить совершить апгрейд бизнеса.
Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ с нее: таблица
Если в компании установленный срок выплаты зарплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь надо в обязательном порядке выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число – то выплачивать надо в январе (но можно и пораньше, в декабре).
Можно ли регистрировать ИП на несовершеннолетнего с согласия родителя?
Добрый День, подскажите пожалуйста кто разбирается в регистрации ИП на несовершеннолетних. Клиент хочет провести эмансипацию ребенка (16 лет) через регистрацию бизнеса. Однако согласно П. 1.3) 129-ФЗ требуется нотариально удостоверенное согласие родителей, можно ли предоставить согласие одного родителя?
Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться
Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.
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