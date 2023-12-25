Сегодня последний день для оформления патента?

Как не подставить свой бизнес перед Новым годом: опасные скидки

Распродажи, акции и скидки — постоянные спутники торговли перед Новым годом. Но иногда скидки оборачиваются против бизнеса: на них злятся покупатели, надзорные органы за них штрафуют, а репутация компании падает. Как избежать ошибок и выйти в следующий год с хорошей прибылью с распродаж и без проблем — в нашей статье.