Сегодня последний день для оформления патента?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя EVA EVA
Банкам запретили повышать процентную ставку по ипотеке при отказе клиента от страховки
С 1 июля 2024 банки не смогут произвольно повышать ставки по кредиту, если заемщик отказался от страхования.
Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
- Смотреть все
Как не подставить свой бизнес перед Новым годом: опасные скидки
Распродажи, акции и скидки — постоянные спутники торговли перед Новым годом. Но иногда скидки оборачиваются против бизнеса: на них злятся покупатели, надзорные органы за них штрафуют, а репутация компании падает. Как избежать ошибок и выйти в следующий год с хорошей прибылью с распродаж и без проблем — в нашей статье.
Путин расширил льготы для компаний из «русских офшоров»
Бизнес может работать в офисе за пределами САР до 2028 года, а также компании имеют право получать имущественный вычет при продаже долей в уставном капитале.
👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!
Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Почему у компаний не получается делать контент-маркетинг. 4 главных ошибки
Вам нужно кое-что знать, прежде чем вы решите строить свой контент-отдел. Читайте про ошибки в организации процессов, из-за которых можно потерять деньги, время и веру в контент-маркетинг.
Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
Что такое должностная инструкция и как ее составлять
Должностные инструкции – болезненная тема для многих компаний. Почему – опишем в материале.
Hyundai продаст завод в Санкт-Петербурге российской компании
Сделка по продаже завода Hyundai компании «Арт-Финанс» находится на финальной стадии согласования.
Сегодня последний день для оформления патента?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня последний день оформления патента??
Как удаленному бухгалтеру получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы
Удаленный бухгалтер может зарабатывать не только на сопровождении клиентов, есть и другие способы. Причем некоторые из них не требуют особых трудозатрат. Расскажем, какие есть возможности получить дополнительный доход у бухгалтера на фрилансе.
ВТБ начал объединять офисную сеть с банком «Открытие»
Во втором квартале 2024 года запланировано финальное объединение банков. Под единым брендом ВТБ будут работать больше 250 офисов «Открытия».
Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России. Что это значит на практике
Контролировать и информировать операторов цифровых рублевых платформ будет ФНС.
Как не содействовать налоговому органу вести выездную проверку: истребование документов и информации
Налоговые органы имеют право требовать от налогоплательщиков документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов и подтверждающие правильность и своевременность этой самой уплаты. Если документы истребуются в соответствии с положениями НК, возникает обязательство по их представлению.
ЭЦП: что поменялось и как получить или перевыпустить в 2024 году
В августе 2023 года в очередной раз внесли изменения в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Рассказали о главных изменениях, а также подготовили пошаговые инструкции для руководителей, ИП и сотрудников — по выпуску и перевыпуску сертификата электронной подписи в ФНС.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: размер, КБК, как платить
Совокупный фиксированный взнос за 2023 год при доходе до 300 тыс. рублей составляет 45 842 рублей. Рассказываем подробности.
На новогодние праздники жители страны планируют потратить 54 067 рублей
Праздничный стол в среднем обойдется в 11 754 рубля, на подарки россияне собираются потратить 21 846 рублей, а на культурный досуг и путешествия — 20 467 рублей.
ЕС ввел во внешнюю торговлю правило No Russia
Евросоюз в 12-м пакете санкций против России ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран. Ранее такие оговорки носили рекомендательный характер.
Ученье — свет, а неученье — тьма. Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой
Большинство россиян заявили, что их дети проведут новогодние каникулы за учебой. А как обстоят дела у бухгалтеров? Полноценные каникулы будут?
Комментарии