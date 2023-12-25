Как правильно вести и нумеровать должностные инструкции?

А сейчас понимаю так,что по одной и той же должности надо было создать 1 раз одну инструкцию и потом всем работникам на этой должности распечатывать ту инструкцию с её одной и той же конкретной датой и номером? Подскажите,как верно? И что делать,если уже сделано 80 инструкций просто по хронологии,-как грамотно исправить этот момент?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dasha Korotkova
Комментарии2
Первый раз вижу, чтобы ДИ нумеровали
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
у нас ДИ с номерами (согласно СМК ИСО). Для автора вопроса: нет понятия "верно" или "не"как у себя отразите в ЛНА (как удобнее и понятнее), так и нумеруйте.