Как правильно вести и нумеровать должностные инструкции?

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как вести Должностные инструкции? Как их нумеруют и где ведут их учёт? Изначально просто делала каждому сотруднику инструкцию с новым очередным по хронологии номером и ее дату ставила дату приёма человека на работу.

А сейчас понимаю так,что по одной и той же должности надо было создать 1 раз одну инструкцию и потом всем работникам на этой должности распечатывать ту инструкцию с её одной и той же конкретной датой и номером? Подскажите,как верно? И что делать,если уже сделано 80 инструкций просто по хронологии,-как грамотно исправить этот момент?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dasha Korotkova