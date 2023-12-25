Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Натали
Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России
СКР обвиняет адвоката в разглашении налоговой тайны. Адвокат, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. За что может сесть за это на пятилетний срок. Сама адвокат называет дело незаконным.
Проверки под конец года и что нам приготовили на 2024 год / БухСтрим
Благодаря мораторию, который вновь продлили на 2024 год, мы забыли о плановых проверках, но на самом деле они никуда не исчезли. Давайте разберемся, что ждет бизнес в новом году.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
- Смотреть все
Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?
Финансовый анализ — это анализ хозяйственной деятельности. Его проводят, чтобы выявлять «узкие места» бизнеса: где можно сэкономить, а где — заработать.
Вы отправили уведомление в Роскомнадзор о обработке данных работников?
Добрый день. Все ли вы отправили уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных работников?
Бухгалтерский учет. Когда заполнять формы с индексом «Д»?
Приказом ФАС 995/22 утверждены два типа форм: с индексом «д» и без индекса «д». В каком случае поставщик должен заполнять формы с индексом «д» или формы без индекса «д»?
Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы
В прошлый раз писала о том, что делать если отказали в проведении платежей по счету. Сегодня разберем, как восстановиться после такой новости и что сделать чтобы счет заработал.
За продажу фальсификата предлагают отстранять от госзакупок
Поставщики фальсифицированной продукции переориентировались с сетевой розницы на социальные учреждения: школы, детские сады и больницы. Нарушителям хотят запретить участвовать в госзакупках.
Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.
Какие меры может принять налоговая при неуплате налогов?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, приостановлены операции по счетам с 14.12.2023 за неуплату налогов ООО. Сможем оплатить не раньше, чем через месяц. За этот период времени какие-то меры может еще принять налоговая для взыскания долгов? Какой следующий шаг они предпринимают...передача дела в суд?
❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя
С 01.01.2024 платежки-02 отменяются. Это было временное явление, которое действовало только в переходный период в 2023 году.
Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс?
Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!
Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно
Самозанятые стали получать рекомендации об изменении в мобильном приложении «Мой налог» региона ведения деятельности на регион регистрации по месту жительства. Не надо это делать.
Реальный способ получить ВНЖ Германии в 2024 году для россиян: виза фрилансера
В последние годы Германия стала одним из наиболее привлекательных мест для работы и проживания. Для российских граждан, стремящихся начать новую жизнь в этой стране, виза фрилансера представляет реальный и перспективный способ осуществления этого желания.
Нужно ли подавать заявление о распоряжении, если все платежи оплачены?
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. ИП усн 6%. Фиксированные взносы за 23 год оплачены. 1% за 23 год тоже. Всё оплачено на КБК ЕНП. Нужно ли подавать сейчас заявление о распоряжении? Авансовые платежи на взносы не уменьшали.усн
В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов
С 1 марта 2024 года будет действовать формат электронных доверенностей 5.02.
Как удаленному бухгалтеру получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы
Удаленный бухгалтер может зарабатывать не только на сопровождении клиентов, есть и другие способы. Причем некоторые из них не требуют особых трудозатрат. Расскажем, какие есть возможности получить дополнительный доход у бухгалтера на фрилансе.
Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ. В том числе дивидендные
Новый год — время кушать деликатесы, а в этот раз деликатесы — это не только красная икра, но и яйца. Так вот икра подъехала, да не простая, а в виде фаршированных икрой яиц. Аналитики ГПБ сделали щедрый подгон на новый год для инвесторов и поделились своими мыслями о дивидендных акциях.
🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ
С 2024 года сроков уплаты НДФЛ будет больше. Поэтому нужны новые коды для уведомлений по ЕНП. Их разработали. Заодно ввели новые коды для НДФЛ ИП на ОСНО.
Как правильно вести и нумеровать должностные инструкции?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как вести Должностные инструкции? Как их нумеруют и где ведут их учёт? Изначально просто делала каждому сотруднику инструкцию с новым очередным по хронологии номером и ее дату ставила дату приёма человека на работу.
Комментарии