Сколько стоит услуга по отчетности в военкомат?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина З.
Можно ли сделать так, чтобы бухгалтерия не раздражала? Главное — баланс
Не претендуя на истину в последней инстанции, расскажу о том, как построить работу своей бухгалтерии, чтобы она не раздражала.
Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С
У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.
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Почти на 15% выросло число заявок на регистрацию IT-разработок
Роспатент зарегистрировал больше 30 тысяч заявок от IT-разработчиков, в то же время Минцифры стали в три раза чаще исключать софт из реестра отечественного ПО.
Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры
Чтобы не платить НДС при реализации программы, можно зарегистрировать ее в реестре отечественного ПО. Для включения в реестр потребуются и бухгалтерские документы. Необходимо подтвердить, что общая сумма выплат по договорам с иностранным правообладателем за использование компонентов не превышает 30% от выручки за предоставление права использования ПО.
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Работает ли отчет о чеках в личном кабинете ИП?
Здравствуйте! Подскажите, работает ли сейчас отчёт о чеках (раздел ККМ) в личном кабинете ИП? У меня в 2022 году формировался отчёт, после перехода на ЕНС нет данных.
❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя
С 01.01.2024 платежки-02 отменяются. Это было временное явление, которое действовало только в переходный период в 2023 году.
Сколько стоит сдавать нулевую отчётность?
Добрый день! Не знаю куда обратиться ещё, есть ООО, деятельность не ведётся, просят взять на обслуживание. Сколько сейчас стоит сдавать нулевую отчётность? В месяц? В квартал?
Верховный суд изменит правила банкротства
Компании смогут инициировать процедуру банкротства при минимальной сумме долга в 2 млн рублей. Сейчас порог установлен в 300 тысяч рублей.
Уведомление о зарплате иностранного ВКС: частые ошибки и их последствия
Если компания привлекает к трудовой деятельности иностранного высококвалифицированного специалиста, нужно соблюдать определенные условия. Одно из них — выплата зарплаты (вознаграждения) не менее установленного законом размера. Отчитываться о том, что компания соблюдает это требование, нужно ежеквартально по установленной МВД форме.
Инвестиционная компания БКС увеличит комиссию за хранение валюты на брокерском счете
С 1 января 2024 года инвестиционная компания БКС вводит комиссию в размере 1% в месяц с остатка на брокерском счете в американских и гонконгских долларах, евро и фунтах стерлингов, превышающего 10 тыс. единиц.
Сколько стоит услуга по отчетности в военкомат?
Уважаемые коллеги! Я бухгалтер у группы компаний из трёх нулевых ООО в Волгограде. Хотят встать на учёт в военкомате, не представляю сколько с них запросить за эту услугу и за дальнейшую отчётность в военкоматы? Подскажите, если кто уже ставил из аутсорсеров. Пожалуйста. Хотела отказаться, но пока думаю может всё-таки сумма хорошая будет и попробовать...
Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты
Все продовольственные товары из списка социально значимых будет нужно оплатить за 10 рабочих дней, вне зависимости от сроков годности.
Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑
Из статьи вы узнаете какие бывают экстренные способы избежать лимита по выручке на упрощенной системе налогообложения.
Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.
🎓Вебинар: Новые правила составления графика отпусков. 20 декабря в 15:00 мск!
В этом году вступили в силу обновленные правила предоставления отпусков сотрудникам, сейчас надо разобраться, как составить график отпусков, чтобы избежать претензий контролеров.
Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН
Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.
Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет
Как можно быстро продвинуться по карьерной лестнице? Вредный совет.
А пеня бежит. Малому бизнесу не хватает оборотных средств на погашение налогов
Налоговые доначисления являются одной из наиболее частых причин банкротства для небольших и средних компаний: им приходится платить не только начисленные суммы, но и набежавшие пени, которые могут оказаться весьма существенными.
Можно ли считать 2023 год в расчете пособия в данной ситуации?
Добрый день. Есть отпуск по беременности и родам, который начинается в этом году и заканчивается в феврале 2024 как быть?
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