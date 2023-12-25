Сколько стоит услуга по отчетности в военкомат?

Уважаемые коллеги! Я бухгалтер у группы компаний из трёх нулевых ООО в Волгограде. Хотят встать на учёт в военкомате, не представляю сколько с них запросить за эту услугу и за дальнейшую отчётность в военкоматы? Подскажите, если кто уже ставил из аутсорсеров. Пожалуйста. Хотела отказаться, но пока думаю может всё-таки сумма хорошая будет и попробовать...