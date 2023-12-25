Кто-нибудь уже получит штрафы за воинский учет?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Julia M
ФАС раскрыла картель поставщиков социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей
Компании нарушили правила участия в торгах на поставку продукции для бюджетных, медицинских и социальных учреждений.
Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С
У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.
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Возврат товаров по отчету маркетплейса не уменьшает налоговую базу продавца
Маркетплейс переведет на расчетный счет селлера денежные средства, сумма которых уже рассчитывается с вычетом цены возвращенного товара. Вычитать возврат из этой суммы повторно при расчете налоговой базы не нужно.
ФНС будет блокировать счета, если не предоставить налоговый расчет по иностранным организациям
Если до 25 марта 2024 года не предоставить расчет по всем выплатам иностранным компаниям, то банковские счета могут заблокировать и назначить штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.
❗ За 2023 год РСВ надо сдавать только по новой форме
С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.
Генпрокуратура Германии подала запрос в суд о конфискации активов РФ на сумму более 720 млн евро
До этого ФРГ только замораживала активы российских подсанкционных компаний.
В уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году
Порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП скоро поменяют. Версия формата сейчас – 5.02. Будет 5.03.
Как правильно рассчитать больничный для внешнего совместителя?
Как выплачивать больничный внешнему совместителю ранее работавшему на основном месте работы?
В НК поменяли правила по 6-НДФЛ
С отчета за 1 квартал 2024 года 6-НДФЛ надо будет заполнять по-новому.
Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин
Госдума будет возмещать расходы на транспортные услуги, только если депутаты пересядут на отечественные автомобили или на иномарки из списка Минпромторга.
Вводят больше оснований для наложения штрафов на водителей
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Кто-нибудь уже получал штрафы за неведение воинского учёта?
Можно ли сделать так, чтобы бухгалтерия не раздражала? Главное — баланс
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Почти на 15% выросло число заявок на регистрацию IT-разработок
Роспатент зарегистрировал больше 30 тысяч заявок от IT-разработчиков, в то же время Минцифры стали в три раза чаще исключать софт из реестра отечественного ПО.
Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры
Чтобы не платить НДС при реализации программы, можно зарегистрировать ее в реестре отечественного ПО. Для включения в реестр потребуются и бухгалтерские документы. Необходимо подтвердить, что общая сумма выплат по договорам с иностранным правообладателем за использование компонентов не превышает 30% от выручки за предоставление права использования ПО.
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Работает ли отчет о чеках в личном кабинете ИП?
Здравствуйте! Подскажите, работает ли сейчас отчёт о чеках (раздел ККМ) в личном кабинете ИП? У меня в 2022 году формировался отчёт, после перехода на ЕНС нет данных.
❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя
С 01.01.2024 платежки-02 отменяются. Это было временное явление, которое действовало только в переходный период в 2023 году.
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