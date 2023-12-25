Как правильно рассчитать больничный для внешнего совместителя?

Как выплачивать больничный внешнему совместителю ранее работавшему на основном месте работы?

Сотрудник с 2020 до 31.01.2022 работал у нас на основном месте работы.

С 01.02.2022 у нас оформился внешним совместителем (устроившись на другое основное место работы) и продолжает работать.

В декабре 2023 поступил Запрос из ФСС, где указаны доходы за 2021 и 2022 «по всем работодателям». Метод назначения и выплаты пособия: «По одному страхователю по ТД».

Что нам делать с Запросом ФСС (поступил в 1С «Калуга Астрал»)? Должны мы оплачивать б/лист и доход брать за 2021-2022 (осн.место + вн.совместитель)?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина