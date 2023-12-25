Потеряет ли ИП с грантом в 4 млн рублей право на НПД?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Валерия Калинкина
ЦБ: 2023 год может стать первым, когда у банков не отзывали лицензии
Результаты банковского сектора впечатлили Центробанк. В этом году еще не отозвали ни одной лицензии, а совокупная прибыль банков может превысить 3 трлн рублей.
«Тинькофф» запустил валютные переводы для бизнеса в пять стран
Предприниматели могут отправлять денежные переводы в национальных валютах в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан.
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У сервисов Битрикс24 произошел сбой
Из-за проблем с сетевой связанностью клиенты Битрикс24 не могут пользоваться сервисом. Компания устраняет аварию.
Резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны, добро пожаловать в налоговый мониторинг!
Если вы интересуетесь тематикой налоговых льгот для инвестиционных проектов, то, вероятно, уже знаете, что 19 декабря 2023 года был принят Федеральный закон № 611-ФЗ, предусматривающий отмену пороговых значений для перехода на налоговый мониторинг целого ряда «льготников».
Как отразить взносы в 1С при закрытии 3 квартала для ИП?
Здравствуйте. Подскажите, не могу разобраться в 1С🙏по ИП при закрытие 3 квартала в налоговый вычет по взносам попадают и уплаченные фактически и начисленные страховые взносы за год и 1%, часть этих сумм соответственно уже оплачено.
Как в 1С:ЗУП 8 сформировать регистр налогового учета по НДФЛ
Создать отчет по доходам физических лиц, которые были получены в компании, можно в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.
Надо ли подавать сведения в военкомат о внешнем совместителе-директоре?
Здравствуйте. Может кто сталкивался: предприятие фактически не работает, в штате один сотрудник директор, внешний совместитель, военнообязанный.
Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
Потеряет ли ИП с грантом в 4 млн рублей право на НПД?
Добрый день! ИП на НПД, доход с начала года составил 270 тыс . 13.12.23 получил грант от министерства финансов на счёт ИП в размере 4 млн. руб. Считается ли ИП утратившим право на применение НПД и нужно ли ему в течение 20 дней переходить на УСН? Будет ли этот грант облагаться НПД, УСН или НДФЛ?
Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты
За использование в работе личного или арендованного оборудования работнику полагается соответствующая компенсация, но выплатить ее можно только при соблюдении определенных условий. Разберем основные особенности компенсации дистанционным сотрудникам в 2024 году: какие расходы работодатель обязан возместить, как рассчитать сумму компенсации и оформить выплату.
Реальный способ получить ВНЖ во Франции в 2024 году для россиян: виза фрилансера и другие варианты
Франция остается одной из самых привлекательных стран для жизни и работы. Для российских граждан, особенно фрилансеров, есть несколько путей получения ВНЖ, включая визу свободных профессий, визу рабочих каникул и визу талантов.
Дробление компаний на УСН законно, если есть деловая цель
Учредитель компании на УСН открыл еще одну фирму с идентичным видом деятельности, избежав тем самым перехода на ОСНО из-за превышения лимита доходов. Налоговики провели проверку и доначислили НДС. Но суд встал на сторону бизнеса.
Автовладельцы стали оформлять каско на 53% чаще
Страховые компании заключили рекордное за 10 лет число договоров на каско. Автовладельцы оформляют страховку при покупке машины в кредит.
ФАС раскрыла картель поставщиков социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей
Компании нарушили правила участия в торгах на поставку продукции для бюджетных, медицинских и социальных учреждений.
Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С
У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.
Доверяй, но проверяй. Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно делать
Перед началом сотрудничества с исполнителем на НПД и перед каждой выплатой обязательно нужно проверить, действительно ли у него есть статус самозанятого. Расскажем, зачем это нужно и как это сделать.
Как открыть интернет-магазин с нуля: пошаговая инструкция
Рассказали, как открыть интернет-магазин и избежать проблем с регистрацией и частых ошибок.
Папа подготовил дочь ко всему, особенно к разводу. Очередной раздел имущества
На днях, был поражен. Такое не часто встретишь. Впрочем, все начиналось обычно.
Возврат товаров по отчету маркетплейса не уменьшает налоговую базу продавца
Маркетплейс переведет на расчетный счет селлера денежные средства, сумма которых уже рассчитывается с вычетом цены возвращенного товара. Вычитать возврат из этой суммы повторно при расчете налоговой базы не нужно.
Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки
При отправке в ФНС чеки проходят форматно-логический контроль (ФЛК). Если обнаружится ошибка, то документ могут не принять к учету. В итоге данные, которые есть у налоговой, разойдутся с данными, которые компания предоставит в своей налоговой отчетности. Это может повлечь проверку. Чтобы избежать проблем, нужно следить за статусами чеков и исправлять ошибки.
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