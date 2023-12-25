Потеряет ли ИП с грантом в 4 млн рублей право на НПД?

Добрый день! ИП на НПД, доход с начала года составил 270 тыс . 13.12.23 получил грант от министерства финансов на счёт ИП в размере 4 млн. руб. Считается ли ИП утратившим право на применение НПД и нужно ли ему в течение 20 дней переходить на УСН? Будет ли этот грант облагаться НПД, УСН или НДФЛ?