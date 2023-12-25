Какую форму поддержки работников можно учесть в расходах?

7 элементов плохой стратегии бухгалтера фрилансера

Я уверен, что у каждого специалиста, работающего на себя, должна быть стратегия. Стратегия — это фундамент, на котором стоит ваше развитие на рынке. Без стратегии вы обречены на суету и мелкие тактические действия. Без стратегии вы не растете ни по клиентам, ни по деньгам, ни по качеству жизни.