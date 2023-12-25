Как внести изменения в учредительные документы?

Доброе время суток! Подскажите как поступить. Произошла смена руководителя с глав.врача на ген. директора, подали заявление-пришел отказ в уставе прописан единоличный исполнительный орган-главный врач.

Учредитель заново делает решение, при этом решает еще сменить адрес местонахождения-подаём заявление на внесение изменений в устав с добавлением ген.директора, причина представления заявления-внесение изменений в учредительные документы , в уставе написала новый адрес.

Приходит отказ.

Причина в комплекте документов представлен устав юр лица, содержащий сведения о новом месте нахождения, не подлежащий представлению при уведомлении о принятом решения об изменении места нахождения.

В разделе 2 заявления проставлено цифровое значение 1 внесение изменений в учредительный документ ЮЛ и изменение сведений о юр.лице, содержащихся в ЕГРЮЛ а так же указано в какой форме внесены изменения в учредительный документ, тогда как при уведомлении регистрирующего органа о принятии решения об изменении места нахождения в разделе 2 подлежит проставлению значение 2 изменение сведений о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Что мне нужно сделать, чтоб внести изменения по этим 2 пунктам?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Тата