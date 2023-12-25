Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Настя
👫Тимбилдинг не облагается страховыми взносами
Если компания проводит мероприятие для сплочения коллектива (тимбилдинг) с выездом, то расходы на само мероприятие взносами не облагаются, а билеты до места корпоративной тусовки – облагаются.
Или все, или ничего. Вычет по НДС на основное средство нельзя заявлять частями
Вычет по НДС на товары, работы, услуги при наличии счета-фактуры от продавца можно применять в течение 3 лет. Но по основным средствам тянуть с вычетом нельзя.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
- Смотреть все
Как правильно отразить доходы ИП на УСН 6% при закупке стройматериалов?
Добрый день, всем! Буду благодарна за мнение вот по какому вопросу. ИП на УСН 6% приобретает стройматериалы для физлиц. Физлица переводят деньги на расчетный счет ИП. Кассовый чек не пробивается.
💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
Сегодня разобраться, как рассчитывается пенсия достаточно сложно. Особенно все запутано с назначением части пенсии до 2002 года с учетом советского стажа до 1991 года. Давайте разберемся.
📌 С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Ловите таблицу
С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления надо будет в новые сроки. Также для уведомлений вводят новые коды. Мы собрали все эти данные в таблицу.
Как отражать уплаченные авансы по УСН со счета 68.90?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы уплаченные авансы по УСН со счета 68.90 отражались в расчете УСН?
Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты
За использование в работе личного или арендованного оборудования работнику полагается соответствующая компенсация, но выплатить ее можно только при соблюдении определенных условий. Разберем основные особенности компенсации дистанционным сотрудникам в 2024 году: какие расходы работодатель обязан возместить, как рассчитать сумму компенсации и оформить выплату.
Как внести изменения в учредительные документы?
Доброе время суток! Подскажите как поступить. Произошла смена руководителя с глав.врача на ген. директора, подали заявление-пришел отказ в уставе прописан единоличный исполнительный орган-главный врач.
ИП беспокоятся, что в личном кабинете до сих пор в предстоящих платежах нет фиксированных взносов
До срока уплаты фиксированных взносов за 2023 год осталось 19 дней. Многие ИП уже уплатили их и ждут, что в личном кабинете эта сумма будет отражена не только в переплате, но и в предстоящих платежах.
Худшие идеи для инвестиций в 2024 году. Такое мы не берем
Так вышло, что в уходящем году практически не было плохих идей для инвестиций. Росло буквально всё: и недвижимость, и доллар, и какие ни возьми акции. Чёрт побери, росли даже акции ВТБ. Но акции ВТБ — это как анекдот про мышей. Кололись, но продолжали жрать кактус.
В законе пропишут право самозанятых на индексацию пенсии
Сейчас самозанятым пенсию индексируют, но только в том случае, если они не платят добровольные взносы в СФР (не вступили в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию). Это ограничение уберут.
7 элементов плохой стратегии бухгалтера фрилансера
Я уверен, что у каждого специалиста, работающего на себя, должна быть стратегия. Стратегия — это фундамент, на котором стоит ваше развитие на рынке. Без стратегии вы обречены на суету и мелкие тактические действия. Без стратегии вы не растете ни по клиентам, ни по деньгам, ни по качеству жизни.
👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!
Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Оливье к новогоднему столу обойдется на 8,7% дороже
Яйца, которые входят в рецепт салата Оливье, стали дороже более чем на 40%.
Какую форму поддержки работников можно учесть в расходах?
Как выгоднее поздравить работников? 1. Премия ( новогодняя) работникам. 2. Премия по результатам работы. 3. Материальная помощь. 4. Подарок деньгами. Я так понимаю, в расходы по прибыли можно взять только пункт 2?
В Петербурге установили масочный режим на массовых мероприятиях
Руководители организаций должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. На массовых мероприятиях нужно находиться в масках.
Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру
Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.
Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых
Помощь при покупке жилья даст возможность «привязать» ученых к месту проведения научных разработок и исследований.
Топ-6 ошибок при мотивации сотрудников
Уровень мотивации и лояльности персонала всегда зависит от действий руководителя. Если он допускает ошибки на этом пути, то даже активные сотрудники со временем могут потерять интерес к работе. Рассказываем как этого избежать.
🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Комментарии