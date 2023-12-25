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Красный уголок бухгалтера

Может ли иностранная организация простить нам долг без налоговых последствий?

Добрый день! У организации есть долг перед иностранной организацией. Долг большой, выдан в валюте, с 2010 года. Увидела в статье 251 НК пункт 25.1, что если иностранный займодавец до 31.12.23 года прощает долг, то мы прощенный долг не учитываем в доходах для налога на прибыль. Неужели это возможно? Нет ли каких подводных камней?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Может ли иностранная организация простить нам долг без налоговых последствий?

    Добрый день! У организации есть долг перед иностранной организацией. Долг большой, выдан в валюте, с 2010 года. Увидела в статье 251 НК пункт 25.1, что если иностранный займодавец до 31.12.23 года прощает долг, то мы прощенный долг не учитываем в доходах для налога на прибыль. Неужели это возможно? Нет ли каких подводных камней?

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