Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Это будет непросто! Обзор основных изменений по налогам на 2024 год
Под Новый год грянут не только куранты, но и многочисленные изменения в правилах налогообложения, администрирования и отчетности. Чтобы изменения не были такими же оглушающими, как новогодний салют, предлагаем обратить внимания на основные из них, без которых работать будет невозможно.
Нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены
По заявлению сотрудника компания должна перечислить ему излишне удержанный НДФЛ. Именно ему, а не кому-то другому.
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Закон о налоговых вычетах для ИИС-3 не успеют принять до конца года
При этом Минфин уверяет, что задержка не повлияет на запуск инвестсчетов нового типа.
Может ли иностранная организация простить нам долг без налоговых последствий?
Добрый день! У организации есть долг перед иностранной организацией. Долг большой, выдан в валюте, с 2010 года. Увидела в статье 251 НК пункт 25.1, что если иностранный займодавец до 31.12.23 года прощает долг, то мы прощенный долг не учитываем в доходах для налога на прибыль. Неужели это возможно? Нет ли каких подводных камней?
Как увеличить продажи на маркетплейсах в 2024 году
Чтобы нарастить продажи и получить лояльных покупателей, бизнесменам нужно понимать тренды в сфере электронной коммерции.
Самовольная перепланировка. Может ли управляющая организация требовать предоставить доступ в квартиру
В материале речь о квартире с переустройством, однако это не изменяет и иные случаи требования такого доступа.
Производители продуктов сообщили о повышении цен на 5-20% со следующего года
Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.
Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
Российские банки просят ЦБ отложить до 1 июля 2024 г. введение штрафов за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.
Может ли сотрудник утратить право на вычет на совершеннолетнего сына?
Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры, у сотрудника совершеннолетний сын (19 лет) учится на очном отделении и устроился на работу, и только сейчас выяснилось что официально, т.е. налоги платит. Вопрос: наш сотрудник уже не имеет право вычета на сына? С того месяца в котором получил первую з/п ?
Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством
У россиян с ВНЖ или с паспортом другого государства требуют предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 году за рубежом, а также выписки по счетам иностранных банков.
Топ ошибок в документах при сотрудничестве с самозанятыми
Если в документах с самозанятыми есть ошибки — это прямая дорога к переквалификации правоотношений с исполнителем в трудовые. Разберем топ основных ошибок, которые встречаются в договоре ГПХ, акте выполненных работ и чеке от самозанятого, чтобы избежать ошибок перед налоговой.
Бесплатное переобучение в 2024 году смогут пройти все желающие
В список приоритетных профессий включат около 150 специальностей. Главный критерий отбора — желание работать в сферах с острым дефицитом кадров.
Увольнение сотрудников: нюансы и особенности
Увольнение сотрудников — тема весьма неоднозначная. Есть ценные кадры, с которыми расставаться по-настоящему жаль. Есть те, уход которых компании только на пользу. Бывают ситуации, когда регулярная смена персонала организации — обычное дело.
Пациенты просят ввести акциз на табак, чтобы лечить болезнь легких
В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Повысить акцизы предложили ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких.
🛠️Как работать с самозанятыми и не бояться проблем с ФНС
Чтобы снизить риски в работе с самозанятыми, нужно проверять их статус и грамотно проводить массовые выплаты. Этот процесс можно автоматизировать с помощью сервисов, которые работают в партнерстве с ФНС и значит полностью в соответствии с законом.
7 шагов от 0 до 1+ млн руб «чистыми» в бухгалтерском, консалтинговом и аудиторском бизнесе
Из видео вы узнаете 7 проверенных шагов, чтобы заработать первый миллион и реализоваться как профессионал, где брать клиентов на обслуживание, как их быстро находить, как вырасти в эксперта, которого клиенты находят сами, почему у других получается, а вы до сих пор мечтаете о своем бизнесе. Ошибки, о которых стоит подумать и исключить на пути к своей цели.
Семьи с детьми могут получить до 1,8 млн рублей на ипотеку
Правительство подготовит заключение на законопроект с поэтапным погашением ипотеки для многодетных семей.
Неоперационные доходы и расходы: как рассчитать и не наделать ошибок
В некоторых компаниях есть финансовые процессы, которые напрямую не связаны с основной деятельностью, но при этом приносят существенные доходы или убытки. Доходы и расходы от таких процессов называются неоперационными. Рассказываем, что такое неоперационные доходы и расходы, как их считать и оптимизировать.
👫Тимбилдинг не облагается страховыми взносами
Если компания проводит мероприятие для сплочения коллектива (тимбилдинг) с выездом, то расходы на само мероприятие взносами не облагаются, а билеты до места корпоративной тусовки – облагаются.
Или все, или ничего. Вычет по НДС на основное средство нельзя заявлять частями
Вычет по НДС на товары, работы, услуги при наличии счета-фактуры от продавца можно применять в течение 3 лет. Но по основным средствам тянуть с вычетом нельзя.
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