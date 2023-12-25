Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Gulnara
Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес
По мнению сенатора, увеличивать налоговую нагрузку и менять установленную шкалу НДФЛ — это контрпродуктивные меры.
Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?
Добрый день! Насущный вопрос, заплатить ли всю ЗП и налоги за декабрь в декабре. Если мы оплачиваем в декабре аванс 25 и зарплату 29, тогда НДФЛ можно заплатить одной суммой или двумя? В уведомлении же будут разные периоды начисления? Подскажите, верно ли мыслю.
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Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен
Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях — CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.
Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1
С 1 января 2024 года будет новая форма ЕФС-1 и новый электронный формат для нее.
Как вернуть переплату с ЕНС после закрытия ИП?
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста! Закрыли ИП сегодня, декларацию сдали УСН доходы, без работников. На ЕНС есть переплата. Хотим ее вернуть на карту физ.лица через личный кабинет налогоплательщика, но ЭЦП на ИП уже не действует. Как можно вернуть средства с ЕНС?
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Минфин предложил правительству 30 компаний для приватизации
В перечень вошли крупные предприятия с долей государства более 50%.
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.
Можно ли заявить УСН и ПСН, имея один вид деятельности?
Добрый день! ИП при регистрации указал один вид деятельности — розничная торговля мебелью. Каждый год подаёт заявление на патент. Основная система налогообложения ОСНО. Хотим до начала года подать заявление на УСН, при этом патент остаётся. Вопрос: можно ли заявить УСН и ПСН, имея только один вид деятельности или надо добавить дополнительный?
Иностранным аналитикам запретят исследовать товарные рынки РФ
Исследования рынков разрешат вести только российским компаниям, которые попадут в реестр ФАС.
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Даже если у вкладчика есть кредит или долг перед банком, сумма страхового возмещения будет выплачена ему в полном объеме. Без вычета задолженности.
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Из чего состоит финансовая отчетность
В России международные стандарты финансовой отчетности должны применять только определенные компании. При этом законодательство активно способствует сближению бухгалтерского учета и МСФО. Разберем, что такое МСФО, какие формы отчетности они включают и чем отличаются от российских стандартов.
Это будет непросто! Обзор основных изменений по налогам на 2024 год
Под Новый год грянут не только куранты, но и многочисленные изменения в правилах налогообложения, администрирования и отчетности. Чтобы изменения не были такими же оглушающими, как новогодний салют, предлагаем обратить внимания на основные из них, без которых работать будет невозможно.
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Верховный суд разрешил банкроту исключить автомобиль из конкурсной массы
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