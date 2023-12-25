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Красный уголок бухгалтера

Как вернуть переплату с ЕНС после закрытия ИП?

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста! Закрыли ИП сегодня, декларацию сдали УСН доходы, без работников. На ЕНС есть переплата. Хотим ее вернуть на карту физ.лица через личный кабинет налогоплательщика, но ЭЦП на ИП уже не действует. Как можно вернуть средства с ЕНС?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Gulnara

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Как вернуть переплату с ЕНС после закрытия ИП?

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста! Закрыли ИП сегодня, декларацию сдали УСН доходы, без работников. На ЕНС есть переплата. Хотим ее вернуть на карту физ.лица через личный кабинет налогоплательщика, но ЭЦП на ИП уже не действует. Как можно вернуть средства с ЕНС?

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