Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя @Lesik
«Билайн» отключает старые тарифы с безлимитными звонками на Украину
Пользователей архивных тарифов мобильного оператора «Билайн» оповестят об изменениях в опциях безлимитных звонков.
Как отобразить возврат НДС на счет организации на 68.02?
Добрый вечер! Вопрос: налоговая вернула с ЕНС на расчётный счёт организации налог по НДС. Проводки на 68.90 ясны, а вот на 68.02 как будут отражаться?
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Путин: в 2023 году будет исторически минимальный уровень бедности
Власти планируют сформировать экономику квалифицированных кадров, которые будут востребованы на рынке труда. Это позволит свести показатель бедности к нулю.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
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Депутат предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
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Сколько будем отдыхать на Новый год
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Комментарии1
gnews spb
Здравствуйте.
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp/kak-otrazit-vozmeshhenie-nds-pri-ens-v-1s.html