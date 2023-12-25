Как отобразить возврат НДС на счет организации на 68.02?

Как определить размер субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве? 📄

Согласно закону о банкротстве размер субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного п. 2-4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника.